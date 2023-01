Νιλ Πάτρικ Χάρις: Ο Μπάρνι Στίνσον επιστρέφει στην κωμική σειρά «How Ι Met your Father»

Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις επιστρέφει ως Μπάρνι για την spin-off σειρά του «How I Met Your Mother».

Στα τελευταία πλάνα της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν του «How I Met Your Father», η Sophie, που υποδύεται η Χίλαρι Νταφ επιχειρεί να επικοινωνήσει με τη μητέρα της Λόρι (Paget Brewster) σε μια χρονική στιγμή που τοποθετείται έναν χρόνο μετά από την στιγμή που διαδραματίζεται το επεισόδιο.

«Μαμά σε παρακαλώ πάρε με τηλέφωνο» λέει η Sophie, αφήνοντας ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. «Νομίζω ότι έχω σχέση με τον μπαμπά μου» συνεχίζει.

Ενώ βρίσκεται σε σύγχυση, πέφτει πάνω σε ένα Audi. Όταν βγαίνει από το αυτοκίνητο για να ελέγξει τη ζημιά, αποκαλύπτεται ότι ο οδηγός μπροστά της είναι ο Μπάρνι Στίνσον, που τον υποδύεται ο Νιλ Πάτρικ Χάρις.

Οι δημιουργοί της σειράς, Isaac Aptaker και Elizabeth Berger, αποκάλυψαν ότι ο θρυλικός Μπάρνι θα επιστρέψει για τα επόμενα επεισόδια της δεύτερης σεζόν.

Μιλώντας στο TVLine, ο Aptaker επιβεβαίωσε ότι το τρακάρισμα είναι ένα σημαντικό χρονικό σημείο καμπής για την ζωή της Sophie. Νομίζω ότι το κοινό θα αισθανθεί μία ευχάριστη έκπληξη για το πώς θα αλλάξει η ζωή της μέσω του Μπάρνι».

Ο Μπάρνι είναι ο δεύτερος χαρακτήρας από το «How I Met Your Mother» που επιστρέφει στο spin-off της σειράς.

Στο φινάλε της πρώτης σεζόν, η Κόμπι Σμόλντερς έκανε μία cameo εμφάνιση ως Ρόμπι Σεμπάτσκι.

Ωστόσο, η επιστροφή του Μπάρνι, φαίνεται πως θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο. «Όταν μιλάμε για επιστροφή ενός βασικού μέλους του καστ θέλουμε να εξυπηρετήσουμε δύο σκοπούς» είπε ο Aptaker.

«Θέλεις να δώσεις κάποια στίγματα για το τι συμβαίνει τώρα στις ζωές των ηρώων αλλά και πώς επηρεάζουν την ιστορία στο «How I Met Your Father», τι ρόλο παίζουν οι χαρακτήρες σε μία νέα, μη αναμενόμενη εξέλιξη.

»Όπως και η Ρόμπιν πέρυσι, θα μάθουμε τι κάνει ο Μπάρνι τώρα, αλλά η εμφάνισή του θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην δραματουργία και τη βασική αφήγηση της σεζόν» πρόσθεσε.

Το «How I Met Your Mother» προβλήθηκε για 9 σεζόν από το 2005 ως το 2014. Το «How I Met Your Father» προβάλλεται μέσω υπηρεσίας streaming του δικτύου Hulu και του Disney+.

