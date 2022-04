Moviedle: Δες κινηματογραφικά πλάνα για 1 μόλις δευτερόλεπτο και μάντεψε την ταινία

Ένα νέο παιχνίδι Wordle για τους λάτρεις του κινηματογράφου μόλις κυκλοφόρησε.

Το όνομά του είναι Moviedle και διαφέρει από το Framed, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, όπου οι παίκτες επιχειρούν να μαντέψουν την ταινία μέσα από πέντε καρέ.

Στην περίπτωση του Moviedle, ο παίκτης βλέπει πολλές σκηνές συμπιεσμένες σε ένα μόλις δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα επιβραδύνεται με κάθε βήμα που παραλείπει ο παίκτης.

Το παιχνίδι λειτουργεί παρόμοια με το αντίστοιχο παιχνίδι για τη μουσική Heardle, που δοκιμάζει τις μουσικές γνώσεις των χρηστών παίζοντας ένα δευτερόλεπτο κάθε φορά ενός τραγουδιού μέχρι να μαντέψει ο παίκτης σωστά.

Το Wordle ενέπνευσε ένα νέο κύμα παιχνιδιών εικασίας. Δημιουργός του ο μηχανικός λογισμικού Josh Wardle, ο οποίος το έφτιαξε για την σύντροφό του, Palak Shah, που αγαπά τα παιχνίδια με λέξεις.

Άλλες παραλλαγές περιλαμβάνουν το Worldle, για τους λάτρεις της γεωγραφίας και το Poetl, που δείχνει τη σιλουέτα των παικτών του NBA για να μαντέψουν οι φίλοι του μπάσκετ.

