«Lord of the Rings: The Rings of Power»: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ- Μία επική περιπλάνηση για την επιβίωση στη Μέση Γη

H Amazon Studios κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ διάρκειας δυόμισι λεπτών για την πολυαναμενόμενη σειρά, Lord of the Rings: The Rings of Power, που «ενώνει όλες τις σημαντικές ιστορίες της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης».

«Μέχρι τώρα, το κοινό είχε δει μόνο στην οθόνη την ιστορία του Ενός Δαχτυλιδιού — αλλά πριν υπάρξει ένα, ήταν πολλά», αναφέρει το σχετικό δελτίο.

Το τρέιλερ ξεκινά με τη φωνή της Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani) που αφηγείται πως «Υπήρχε μια εποχή που ο κόσμος ήταν τόσο νέος. Δεν είχε ακόμη ανατολή του ηλίου. Αλλά ακόμα και τότε, υπήρχε φως»

«Τα ξωτικά έχουν δάση να προστατεύσουν, οι νάνοι τα ορυχεία τους, οι άνθρωποι τα χωράφια με σιτηρά. Αλλά εμείς οι Χάρφουτ έχουμε ο ένας τον άλλο».

Η Galadriel (Morfydd Clark) όμως προειδοποιεί πως «Ο εχθρός είναι ακόμα εκεί έξω — το ερώτημα είναι, πού;».

Το τρέιλερ συνεχίζει στο ίδιο επιβλητικό σκηνικό με τον High King Gil-galad (Benjamin Walker) να λέει πως «Το σκοτάδι θα βαδίσει πάνω από το πρόσωπο της Γης. Θα είναι το τέλος όχι μόνο του λαού μας, αλλά όλων των λαών.».

Το έπος διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα των βιβλίων του Τόλκιν, The Hobbit και The Lord of the Rings.

Οι περιπέτειες λαμβάνουν χώρα στη Μέση Γη του Τόλκιν αλλά η σειρά ακολουθεί διαφορετική ιστορία από τις εμβληματικές ταινίες και θα μυήσει τους λάτρεις των ταινιών στους θρύλους της Δεύτερης Εποχής της ιστορίας της Μέσης Γης, που για πρώτη φορά θα προβληθούν στην οθόνη.

Μεταξύ των χαρακτήρων που θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον επικό πόλεμο μεταξύ καλού και κακού είναι οι Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) και High King Gil-galad (Benjamin Walker), Οι Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Elanor 'Nori' Brandyfoot (Markella Kavenagh), Poppy Proudfellow (Megan Richards) και Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry).

Επίσης συμμετέχουν οι Νάνοι Βασιλιάς Durin III (Peter Mullan) και πρίγκιπας Durin IV (Owain Arthur), καθώς και ο Ξένος (Daniel Weyman), ο Halbrand (Charlie Vickers) και ο Arondir (Ismael Cruz Córdova).

Το Rings of Power υπολογίζεται ότι κόστισε 450 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την AOL, γεγονός που την καθιστά την πιο ακριβή παραγωγή στην ιστορία της Amazon.

H πρεμιέρα της σειράς θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες του People/Wrap