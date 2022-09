Κυκλοφόρησαν οι αγγλόφωνοι οδηγοί της LiFO - Δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ

Οι αγγλόφωνοι οδηγοί της LiFO για την Αθήνα και τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας μόλις κυκλοφόρησαν, προσφέροντας σε επισκέπτες και ταξιδιώτες όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για διακοπές γεμάτες όμορφες και πλούσιες εμπειρίες.

iLoveAthens - Summer 2022

Ένας σύγχρονος και κατατοπιστικός αγγλόφωνος οδηγός για την καλοκαιρινή Αθήνα. 144 σελίδες με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Μust-see αρχαιολογικοί χώροι, γκαλερί σύγχρονης τέχνης, παραλίες, πάρκα, «μυστικές» γωνιές που γνωρίζουν μόνο οι ντόπιοι και ό,τι άλλο πρέπει να δουν οι επισκέπτες που καταφτάνουν στην Αθήνα απ’ όλο τον κόσμο.

A modern and informative English-language guide to summer in Athens. 144 pages with all the city’s points of interest. Must-see archaeological sites, contemporary art galleries, beaches, parks, “secret” corners known only to locals, and everything else visitors arriving in Athens from all over the world need to see.

iLoveGreekMuseums - Summer 2022

Ο πιο πλήρης και ενημερωμένος αγγλόφωνος οδηγός για τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας. Ιστορικά στοιχεία, μόνιμες συλλογές, αναφορές στα πιο αξιόλογα εκθέματα αλλά και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν επισκέπτες και ταξιδιώτες πριν αποφασίσουν να τα επισκεφτούν.

The most comprehensive and up-to-date English-language guide to the most important museums in Greece. Historical facts, permanent collections, references to the most remarkable exhibits, and all the useful information visitors and travelers need to know before they decide to visit them.