Κρις Τζένερ: Η άβολη στιγμή που οι κόρες της αστειεύτηκαν ότι ο Ο. Τζ. Σίμπσον είναι ο πραγματικός πατέρας της Κλόε

«Και οι δύο μπαμπάδες μου» - Η 70χρονη παρέμεινε σιωπηλή κατά τη διάρκεια της φαινομενικά άβολης στιγμής, κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου των Καρντάσιανς στο Hulu

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κρις Τζένερ: Η άβολη στιγμή που οι κόρες της αστειεύτηκαν ότι ο Ο. Τζ. Σίμπσον είναι ο πραγματικός πατέρας της Κλόε
Κρις Τζένερ, Κιμ Καρντάσιαν και Κλόε Καρντάσιαν / Getty Images
Στο νέο επεισόδιο του «The Kardashians» που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, η Κιμ Καρντάσιαν αιφνιδίασε την αδελφή της Κλόε, αλλά και τη μητέρα της, Κρις Τζένερ φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια την υπόθεση Ο. Τζ. Σίμπσον.

Συγκεκριμένα, τους πήγε τη βίβλο του πατέρα τους, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, την οποία εκείνος είχε χαρίσει στον φίλο και πελάτη του, Ο. Τζ. Σίμπσον το 1994, όταν ο διάσημος αθλητής κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του και του φίλου της.

Η Κλόε Καρντάσιαν εξέφρασε την ενόχλησή της που η Κιμ χρειάστηκε να κάνει ανώνυμη προσφορά σε δημοπρασία για να την αποκτήσει, αφού αρχικά είχε αναφερθεί ότι η πρώτη της προσφορά είχε απορριφθεί. «Τι κακοήθεια να μη μας τη δώσουν απλά. Είναι αποδεδειγμένο πως είναι ο πατέρας μας, απλώς δώστε τη σε εμάς», ανέφερε αρχικά.

Τότε η Κιμ αναφέρθηκε στις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, ότι ο Σίμπσον είναι ο πραγματικός πατέρας της Κλόε, καθώς όπως πολλοί υποστηρίζουν η Κρις Τζένερ είχε σχέση με τον πελάτη του τότε συζύγου της.

Συγκεκριμένα, είπε στην Κλόε ότι εκείνη αξίζει τη βίβλο «ακόμη περισσότερο», επειδή την μοιράζονταν «και οι δύο». «Και οι δύο μπαμπάδες μου, δώστε τη σε μένα!» συμφώνησε η 40χρονη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Κρις Τζένερ, που καθόταν με τις κόρες της στο τραπέζι, έμεινε σιωπηλή. Δε συνέβαλε καθόλου και σε ορισμένα πλάνα φαινόταν να χαζεύει στο κινητό της.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν έχει εκνευριστεί μπροστά στις κάμερες όταν μιλούσε για τις κατηγορίες περί απιστίας.

Με πληροφορίες από PEOPLE

