Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με το πιο τολμηρό αξεσουάρ ever στο «And Just Like That»- μια τσάντα περιστέρι

Η Carrie Bradshaw του Sex and The City (την οποία υποδύεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) έχει ταυτιστεί με τα τολμηρά fashion statements- από ανδρικά πουκάμισα για φορέματα μέχρι γιγαντιαία φτερά πουλιών στο κεφάλι.

Και στη σειρά reboot, «And Just Like That», η ντουλάπα της Carrie έγινε ακόμα πιο εξαντρίκ με vintage κοστούμια Jean Paul Gaultier και τουρμπάνια σε στυλ babushka.

Τώρα που η σειρά του HBO βρίσκεται στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μόλις έδωσε μια πρώτη -μικρή- ιδέα τι να περιμένουμε από το στυλ της Carrie αυτή την φορά- και όπως φαίνεται θα φορέσει μερικά από τα πιο εξεζητημένα μέχρι στιγμής αξεσουάρ της.

Η 57χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα παρασκήνια με λεζάντα «streets of NY». Αν και φαίνεται μόνο το cropped cargo παντελόνι και τα αξεσουάρ της, η εικόνα ήταν αρκετή για να προκαλέσει ντελίριο σε κάθε λάτρη της μόδας.

Κι ας ξεκινήσουμε με την ιδιόρρυθμη τσάντα. Οπωσδήποτε οι φανς ανυπομονούν ήδη να δουν την Carrie να κουβαλάει μαζί της το pigeon clutch του JW Anderson, το οποίο κοστίζει 870 δολάρια. Η τρισδιάστατα εκτυπωμένη τσάντα είναι πλήρως λειτουργική, αποτελώντας ταυτόχρονα τον πιο αναπάντεχο φόρο τιμής στους πιο ενοχλητικούς κατοίκους της Νέας Υόρκης- τα περιστέρια.

Όσον αφορά τα παπούτσια, φοράει τα ψηλοτάκουνα Dior από την πρώτη ταινία Sex and The City - άλλωστε είναι η καλύτερη στο re-wearing των iconic κομματιών της- με κάλτσες μέχρι το γόνατο. Πρόσθεσε ακόμη και μια μικροσκοπική τσάντα Fendi στον αστράγαλο, τόσο μικρή που δύσκολα χωράει κάτι περισσότερο από ένα μικρό λιπγκλός και ίσως ένα πακέτο τσίχλες.

«Τα κιτς παπούτσια και η τσάντα είναι κάθε άλλο παρά καθημερινά, αλλά δεν θα ήταν Carrie outfit χωρίς απόλυτη έλλειψη πρακτικότητας. Αυτός δεν είναι, άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο παρακολουθούμε τη σειρά;», σχολιάζει η Vogue.