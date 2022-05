House of the Dragon: Κυκλοφόρησε το teaser trailer- Πότε κάνει πρεμιέρα το πρίκουελ του GoT

Το ΗΒΟ έδωσε στη δημοσιότητα το teaser trailer του πρίκουελ του Game of Thrones

Το ΗΒΟ έδωσε στη δημοσιότητα το teaser trailer του «House of the Dragon», του πολυαναμενόμενου πρίκουελ του «Game of Thrones», που θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου.

Η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από 10 επεισόδια και διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς που ολοκληρώθηκε σε επτά κύκλους. Συγκεκριμένα αφηγείται την ιστορία του εμφυλίου πολέμου των Targaryen.

Η νέα σειρά βασίζεται στο βιβλίο «Fire & Blood» του George R.R. Martin σε σκηνοθεσία των Ryan Condal και Miguel Sapochnik.

«Το House of the Dragon είναι σκοτεινό, δυνατό, εσωτερικό. Νομίζω ότι οι Targaryen βρίσκονται σε πολύ καλά χέρια. Πιστεύω ότι θα πάνε μακριά. Δεν νομίζω ότι θα σας απογοητεύσουν», ανέφερε ο George R. R. Martin πριν μερικούς μήνες, στο ιστολόγιό του.

«Σεβαστήκαμε πολύ το κείμενο. Το House of the Dragon έχει το δικό του τόνο και ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση, σεβόμαστε απόλυτα το σόου που προηγήθηκε. Κατά κάποιο τρόπο πατάμε στις "πλάτες" του GoT. Η νέα σειρά είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε το Thrones», σχολίασε ο Miguel Sapochnik.

Δείτε το teaser trailer του «House of the Dragon»:

Η επίσημη σύνοψη του House of the Dragon αναφέρει:

«Η σειρά prequel βρίσκει τη δυναστεία των Targaryen στο απόλυτο αποκορύφωμα της δύναμής της, με περισσότερους από 15 δράκους κάτω από τον ζυγό τους. Οι περισσότερες αυτοκρατορίες – πραγματικές και φανταστικές – καταρρέουν σε τέτοια ύψη.

Στην περίπτωση των Targaryens, η αργή πτώση τους αρχίζει σχεδόν 193 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, όταν ο βασιλιάς Viserys Targaryen σπάει έναν αιώνα παράδοσης ονομάζοντας την κόρη του Rhaenyra, κληρονόμο του Iron Throne. Αλλά όταν αργότερα ο Viserys αποκτά έναν γιο, η αυλή συγκλονίζεται. Η Rhaenyra διατηρεί την ιδιότητά της ως κληρονόμος του και οι σπόροι του διχασμού σπέρνουν τριβές σε όλο το βασίλειο».