«Γράφω αυτό το ποστ κλαίγοντας»: Οι Ρώσοι ινφλουένσερ αποχαιρετούν το Instagram

Τα δάκρυα κυλούσαν ποτάμι την Κυριακή μεταξύ των Ρώσων ινφλουένσερ του Instagram, οι οποίοι παρακαλούσαν τους οπαδούς τους να τους ακολουθήσουν σε εναλλακτικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι ρωσικές αρχές ετοιμάζονταν να κλείσουν το κοινωνικό δίκτυο τα μεσάνυχτα.

Η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της Ρωσίας, η Roskomnadzor, απαγόρευσε επίσημα το Instagram την Παρασκευή και έδωσε στους Ρώσους χρήστες περίοδο χάριτος 48 ωρών για να αποχαιρετήσουν τους φαν και τους φίλους τους.

Για την κίνηση αυτή, η ρωσική ρυθμιστική αρχή επικαλέστηκε την απόφαση της μητρικής εταιρείας Meta να επιτρέψει αναρτήσεις που καλούν σε βία κατά των Ρώσων στο Instagram και το Facebook. Η αμερικανική εταιρεία έκανε μια εξαίρεση στην πολιτική της κατά της υποκίνησης της βίας, εφόσον οι αναρτήσεις αντιπροσώπευαν πολιτική έκφραση κατά των ρωσικών δυνάμεων που εισέβαλαν στην Ουκρανία. Η Meta δήλωσε ότι οι εκκλήσεις για βία κατά απλών Ρώσων πολιτών θα παραμείνουν απαγορευμένες.

"Η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε να μπλοκάρει το Instagram στη Ρωσία, αποκόπτοντας εκατομμύρια ανθρώπους από αγαπημένους και φίλους σε όλο τον κόσμο", δήλωσε ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσέρι σε ένα βίντεο. "Γνωρίζουμε ότι πάνω από το 80 τοις εκατό των ανθρώπων στη Ρωσία στο Instagram ακολουθούν έναν λογαριασμό εκτός Ρωσίας. Η κατάσταση είναι τρομακτική και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τους ανθρώπους ασφαλείς".

Στην πλατφόρμα, οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν την Κυριακή μεταξύ των Ρώσων που επρόκειτο να χάσουν χιλιάδες δολάρια που εισέπρατταν για την προώθηση διαφόρων προϊόντων, καθώς και την πρόσβαση σε εκατομμύρια followers που είχαν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια.

"Γράφω αυτή την ανάρτηση τώρα και κλαίω", έγραψε η Όλγα Μπούζοβα, σταρ ενός ρωσικού ριάλιτι, προσθέτοντας ότι ελπίζει "να μην είναι όλα αλήθεια και να μείνουν τα πράγματα ως έχουν".

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr