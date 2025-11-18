Γλυκερία για τις εμφανίσεις στο Ισραήλ: «Δε με στηρίξανε από τον χώρο μου»

Για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την εμφάνισή της στο Ισραήλ, μίλησε σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη, η Γλυκερία.

Το πρωί της Τρίτης, η Γλυκερία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την καριέρα και για την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια στη μουσική αλλά και για τις πρόσφατες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, με αφορμή μία συναυλία της στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως είχαν προκληθεί αντιδράσεις και με τις εμφανίσεις άλλων καλλιτεχνών στη χώρα, ενώ η απόφασή της Γλυκερίας στάθηκε αφορμή για τον αποκλεισμό της από τη συναυλία για τα 100 χρόνια Μίκη Θεοδωράκη, στο Καλλιμάρμαρο.

«Αποφάσισα να ενεργοποιήσω τις δυνάμεις μου, να είμαι δυνατή, να είμαι αυτή που είμαι και να μην κάνω παραχωρήσεις χωρίς λόγο. Μόνο όταν χρειάζεται και είναι απαραίτητο να γίνει. Υπήρξε ένα θέμα, δε με στηρίξανε από τον χώρο μου, ούτε αυτό με ενδιαφέρει», ανέφερε αρχικά η Γλυκερία.

«Γιατί να βαραίνω τον εαυτό μου αντιπαλότητες. Όταν εξετάσω αυτά που έχω μέσα μου και αυτό που βγάζω στον κόσμο, τη φωνή μου με τα τραγούδια μου και τη δύναμη που έχει γιατί να πάρω τα αρνητικά; Παίρνω μόνο τα θετικά», συνέχισε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, συγχωρεμένοι όλοι. Δέχονται, δεν το δέχονται. Πιο πολλοί δεν τον δέχονται αλλά δε με ενδιαφέρει κιόλας», κατέληξε.

