Οι φαν του And Just Like That θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μία γεύση και από τα παρασκήνια της σειράς.

Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ από το ντοκιμαντέρ που δημιούργησε, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Φεβρουαρίου, μετά την προβολή του φινάλε της σεζόν.

«Ακόμη και έπειτα από 23 χρόνια, είμαι ενθουσιασμένη. Τρομοκρατημένη και ενθουσιασμένη», δηλώνει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην κάμερα, στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ.

Αυτό θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις των πρωταγωνιστριών, παρασκήνια από τα γυρίσματα και τη Σίνθια Νίξον και αναλαμβάνει χρέη σκηνοθέτη, όπως φαίνεται στο τρέιλερ. Σε αυτό υπάρχει και πλάνο του Γουίλι Γκάρσον, του πρωταγωνιστή του Sex and the City, η οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.