Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέγκαν Φοξ (Megan Fox) βρίσκεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της ταινίας «The Expendables 4» συνοδευόμενη από τον αγαπημένο της ράπερ, Μασίν Γκαν Κέλι.

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, βρέθηκαν στην Σαντορίνη. Ο φακός τούς απαθανάτισε κάνοντας μία ήσυχη βόλτα στο νησί.

Το ταξίδι τους έρχεται σχεδόν ένα μήνα αφότου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στο εξώφυλλο του τεύχους Φθινόπωρο/Χειμώνας 2021 του βρετανικού περιοδικού GQ Style με τον ράπερ να αποκαλύπτει ότι ήταν ερωτευμένος με την Μέγκαν από την εφηβεία του.

.@MeganFox and @MachineGunKelly ask each other 40 questions for the #GQCouplesQuiz 🖤



Watch here: https://t.co/Qp9G7n97tG pic.twitter.com/2BP26hMenh