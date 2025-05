Eurovision 2025: «Οι νικητές της καρδιάς μας» Baby Lasagna και Käärijä στον τελικό

Ένα ενδιαφέρον act επί σκηνής παρουσιάσαν ο Baby Lasagna και ο Käärijä στον τελικό της Eurovision 2025.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν τερματίσει δεύτεροι τις χρονιές που συμμετείχαν στη Eurovision. O Baby Lasagna ήταν δεύτερος πέρυσι, το 2024, με το τραγούδι Rim Tim Tagi Dim, με το οποίο εκπροσώπησε την Κροατία.

O Käärijä ήταν ο εκπρόσωπος της Φινλανδίας το 2023, με το Cha Cha Cha.

Φέτος, οι δυο τους τραγούδησαν τις επιτυχίες τους, που είχαν τερματίσει στη δεύτερη θέση, αλλά είχαν κερδίσει τις ψηφοφορίες του κοινού, αντίστοιχα, σε μία μείξη, ειδικά για αυτή τη βραδιά.

Kaarija and Baby Lasagna's combat is the best Eurovision moment ever#Eurovision2025 #ESC2025 #EurovisionSongContest pic.twitter.com/TbjQ3AljjE