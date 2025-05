Eurovision 2025: Όλες οι εμφανίσεις του τελικού

Οι εμφανίσεις της Eurovision 2025 ολοκληρώθηκαν και η ψοφοφορία σνεχίζεται.

Νορβηγία

Τον φετινό τελικό άνοιξε η Νορβηγία με τον Kyle Alessandro να περιγράφει το δικό του προσωπικό ταξίδι «προς το φως». Εμπνευσμένος από την περιπέτεια της μητέρας του, που έμαθε ότι έπασχε από καρκίνο και της απέμεναν μόλις έξι μήνες ζωής, ο νεαρός Kyle μετέτρεψε τα λόγια της μητέρας του «να είσαι μόνος σου το φως σου» σε πηγή έμπνευσης για το κομμάτι με το οποίο εκπροσωπεί τη Νορβηγία.

Λουξεμβούργο

Δεύτερη στη σκηνή διαγωνίστηκε η Laura Thorn για λογαριασμό του Λουξεμβούργου και το τραγούδι «La poupée monte le son», περνώντας το μήνυμά της για τη δύναμη και την αυτονομία των γυναικών, με έντονες αναφορές στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Η κούκλα που «δυναμώνει τον ήχο» συμβολίζει τη γυναίκα που παίρνει τον έλεγχο της φωνής και της ζωής της.

Εσθονία

Ο εκκεντρικός Tommy Cash ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision για να τραγουδήσει το “Espresso Macchiato”, που πρώτα δίχασε με τους περί μαφιόζων στίχους του και μετά αγαπήθηκε από το κοινό. Ο Εσθονός έλυσε την παρεξήγηση με τους Ιταλούς που βρήκαν το τραγούδι του προσβλητικό και πλέον διεκδικεί μία θέση στην δεκάδα του τελικού, με τον χορό, το χιούμορ και τους σεκιούριτι που τον «κυνηγούν» επί σκηνής...

Ισραήλ

Ακολούθησε η συμμετοχή του Ισραήλ. Η 24χρονη Yuval Raphael -επιζήσασα της επίθεσης στο φεστιβάλ Nova- τραγούδησε το «New Day Will Rise», ίσως η πιο αμφιλεγόμενη συμμετοχή της Eurovision.

Λιθουανία

Επόμενη στη σκηνή, η αποστολή της Λιθουανίας με το “Tavo akys” από τους Katarsis, ένα post-punk συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2020 στο Βίλνιους. Το τραγούδι τους με τίτλο «Τα μάτια σου» εξερευνά τον πόνο, την εσωτερική θλίψη και την επιθυμία να μοιραστεί κανείς τον πόνο του με κάποιον άλλον

Ισπανία

Έβδομη ανέβηκε στο stage η Ισπανίδα Melody με μια πλούσια σκηνική παρουσία και αλλαγές κοστουμιών. Το «Esa Diva» επαναπροσδιορίζει την έννοια της «ντίβας» και εκτός από τις λαμπερές διασημότητες, τιμά τις καθημερινές γυναίκες, τις μητέρες, τις εργαζόμενες και τις καλλιτέχνιδες χωρίς αναγνώριση, που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής με θάρρος και αξιοπρέπεια.

Ουκρανία

Η Ουκρανία εκπροσωπείται από τους Ziferblat, που έγιναν συγκρότημα πριν από δέκα χρόνια και το «Bird of Pray», σε μία δεύτερη προσπάθειά τους να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στην Eurovision. Με υψηλές νότες στην αρχή και ανατρεπτική αλλαγή στη μουσική, οι Ziferblat τραγουδούν για τα συναισθήματα εκείνων που μένουν πίσω με τους στίχους να εστιάζουν στην προτροπή «πέτα πουλί μου, ζήσε».

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο εκπροσώπησαν οι Remember Monday -ένα βρετανικό γυναικείο ποπ συγκρότημα που έγινε δημοφιλές μέσα από το Voice UK το 2019. Οι Lauren Byrne, Holly-Anne Hull και Charlotte Steele γνωρίστηκαν στο λύκειο και συνδέθηκαν λόγω της κοινής τους αγάπης για τη μουσική. Εκπροσωπούν το Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι "What the Hell Just Happened?" και στίχους γεμάτους εικόνες από το «χάος» που επικρατεί στη ζωή μιας γυναίκας, με το «σπασμένο τακούνι» και «το χθεσινό μακιγιάζ».

Αυστρία

Σε ένα συνδυασμό ποπ και όπερας, ο JJ -μεγάλο φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών- περιγράφει τον πόνο της ανεκπλήρωτης αγάπης, παρομοιάζοντας τον εαυτό του με έναν «ωκεανό αγάπης» που ο άλλος «φοβάται να εξερευνήσει», μεταφέροντας συναισθήματα εγκατάλειψης και ελπίδας μέσα από μια συναισθηματική ερμηνεία.

Ισλανδία

Οι Væb ήταν μια από τις εκπλήξεις του Α΄ ημιτελικού, με τα στοιχήματα να τους θέλουν εκτός τελικού. Ωστόσο, τα κατάφεραν και με το “Róa” κάλεσαν τον ακροατή να αφήσει πίσω του την ένταση και το άγχος.

Λετονία

Επόμενη στη σκηνή ήταν η Λετονία με τις Tautumeitas και το “Bur man laimi”, που εκφράζει την επιθυμία για ευτυχία, καλή τύχη και προστασία μέσα από ένα πάντρεμα πολλών παραδοσιακών και σύγχρονων ήχων. Οι στίχοι επικαλούνται πνευματικές δυνάμεις για να φέρουν καλοτυχία στη ζωή.

Ολλανδία

Στο stage συγκίνησε και ο Claude, ένα από τα φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών που τραγουδά το "C’est la vie” τονίζοντας τη σημασία του να αποδεχόμαστε τη ζωή με όλα της τα σκαμπανεβάσματα. Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για τις απογοητεύσεις και τις ελπίδες της καθημερινότητας.

Φινλανδία

Ακολούθησε ακόμη ένα από τα φαβορί, η Erika Vikman με το “Ich komme” μέσα από το οποίο εκφράζει την ανάγκη για προσωπική ελευθερία και έκφραση της σεξουαλικότητας. Με χιούμορ και αυτοπεποίθηση, η Erika Vikman σπάει τα ταμπού και επαναπροσδιορίζει τη γυναικεία δύναμη.

Ιταλία

Η σκυτάλη πέρασε στον Lucio Corsi και το “Volevo essere un duro” που αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που ήθελε να είναι "σκληρός", αλλά δεν τα κατάφερε, φανερώνοντας την τρυφερότητα πίσω από μια ψεύτικη μάσκα σκληρότητας. Το τραγούδι μιλά για την εσωτερική σύγκρουση μεταξύ εικόνας και πραγματικότητας.

Πολωνία

Η Justyna Steczkowska κάνει ένα διάλειμμα από τον ρόλο της ως κριτής στη πολωνική εκδοχή του The Voice για να δοκιμάσει ξανά την τύχη της στη Eurovision. Είχε ανοίξει τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού στο Δουβλίνο το 1995 με το τραγούδι «Sama», το οποίο τότε είχε τερματίσει στην 18η θέση, και φέτος καταγράφει ένα νέο ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο συμμετοχές στον διαγωνισμό. Το φετινό της τραγούδι είναι ευχάριστο, αλλά κινείται στα γνώριμα πλαίσια της Eurovision: ένα electropop κομμάτι με μερικές ανατολικοευρωπαϊκές φωνητικές τσαχπινιές και ενορχηστρωτικές πινελιές, σύμφωνα με τον Guardian

Γερμανία

Abor & Tynna και πήραν θέση για την συμμετοχή της Γερμανίας με το urban κομμάτι “Baller” με μια δυναμική σκηνική παρουσία που απαρτίζεται από ηλεκτρικό τσέλο, μια λευκή κουρτίνα φωτισμένη με LED και χορευτές με φορητούς προβολείς.

Ελλάδα

Η Klavdia ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision 2025 για να τραγουδήσει το «Αστερομάτα», με φόντο τον πόνο του αποχωρισμού και την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα να ξεκινά επάνω από μία προβλήτα, για να μεταφερθεί στη συνέχεια, επάνω σε βράχο μέσα στο μαύρο φόρεμά της.

Στο φινάλε πέφτει σκοτάδι και μερικά δευτερόλεπτα μετά, η Klavdia ξεπροβάλλει από το κέντρο της σκηνής με λευκό φόρεμα. Η ερμηνεία της καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Αρμενία

Στη σκηνή πέρασε ο Parg που τραγουδά το “Survivor” για την Αρμενία, τρέχοντας ημίγυμνος και με λάσπες στο σώμα του. Το φινάλε ήρθε με το stage να «ντύνεται» με κόκκινους καπνούς και φωτιές από το πλάι για να ξεκινήσει πάλι το τρέξιμο.

Ελβετία

Χωρίς το ίδιο άγχος με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, η Zoë Më τραγούδησε στα γαλλικά το “Voyage” για την πατρίδα της, κρατώντας για την εμφάνισή της μόνο έναν προβολέα να φωτίζει το αναγεννησιακό της πρόσωπο.

«Θα πνιγώ μέσα στα δάκρυά σου», είναι ένας από τους στίχους που έπεισαν τη διοργάνωση για να επιλέξει τη Zoë.

Μέσα από δύο γιγαντιαία κόκκινα χείλη και μια ντισκομπάλα και μπάλες για πιλάτες, η εκπρόσωπος της Μάλτας, Miriana Conte, τραγουδά “Serving”. Είναι μια από τις πιο ηχηρές παρουσίες στον διαγωνισμό με πλούσια σκηνική παρουσία όπου επικρατεί το κόκκινο χρώμα.

Πορτογαλία

Οι Napa είπαν το “Deslocado” για "κάθε τόπο που αφήνουμε πίσω". Η Πορτογαλία παραμένει σταθερά έντεχνη παρουσία στον διαγωνισμό, που άλλωστε της χάρισε και την 1η θέση το 2017.

Δανία

Με καταγωγή από τα νησιά Φερόε η Sissal εκπροσωπεί φέτος τη Δανία με το “Hallucination” και στέλνει το δικό της μήνυμα σε όσους της έλεγαν πως «μητρότητα και καριέρα δεν πάνε μαζί». Σήμερα όμως, βρίσκεται στον τελικό της Eurovision με την ομάδα της και διεκδικεί μια καλή θέση για τη Δανία.

Σουηδία

To Bara bada bastu από το φινλανδόφωνο σουηδικό συγκρότημα KAJ - το μεγάλο φαβορί- ξυμνεί την παράδοση της φινλανδικής σάουνας. Με στίχους, γραμμένους στη διάλεκτο Vörå, το μεγάλο φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών, περιγράφουν την εμπειρία της σάουνας ως τον καλύτερο τρόπο για χαλάρωση και ευεξία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όλοι οι προβληματισμοί εξαφανίζονται αμέσως» και «η καλύτερη θεραπεία για το σώμα και την ψυχή».

Γαλλία

Η Louane από τη Γαλλία συγκίνησε με την ερμηνεία του "Maman" -συμμετοχή που αναμένεται να λάβει υψηλή βαθμολογία. Η Louane μιλά στη μητέρα της που την κοιτά «από εκεί ψηλά» για τη ζωή της σε ένα τραγούδι για την απώλεια αλλά και τη δύναμη της μνήμης, που συνοδεύεται σκηνικά, από την άμμο που πέφτει αδιάκοπα από την οροφή, σαν μια αόρατη κλεψύδρα.

Σαν Μαρίνο

Ο Gabry Ponte τραγούδησε για το Σαν Μαρίνο με το “Tutta l’Italia” και στίχους που περιγράφουν νύχτες πάρτι με φίλους, με «άρωμα» Ιταλίας. Από τη θέση του Dj ο Ponte μιλά για «τα απαγορευμένα φιλιά στους σκοτεινούς δρόμου» και τα σ' αγαπώ που «θα μετανιώνουμε αύριο».

Αλβανία

Με την Αλβανία ολοκληρώθηκε η εμφάνιση των χωρών του τελικού για τη Eurovision 2025. Το ντουέτο, Shkodra Elektronike, βάζει «φωτιά» στη σκηνή με τα παραδοσιακά αλβανικά μουσικά στοιχεία, σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους και ένα τραγούδι που οραματίζεται έναν καλύτερο, πολύχρωμο και ειρηνικό κόσμο.