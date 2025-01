Eurovision 2025: Αυτές είναι οι εμφανίσεις των 12 υποψηφίων

Ολοκληρώθηκαν οι εμφανίσεις των 12 υποψηφίων στον εθνικό τελικό της Eurovision 2025.

Λίγα λεπτά πριν τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου, ξεκίνησε η ψηφοφορία για το κοινό, που διαθέτει ελληνικό αριθμό τηλεφώνου ή μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία roaming για να στείλει, sms.

Το νικητήριο τραγούδι θα κρίνει:

1. RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

Rikki "Elevator (Up and Down)" pic.twitter.com/9rx6FtKEaJ