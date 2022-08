Dreamer: Το Fortnite εισάγει την πρώτη τρανς ηρωίδα στο βιντεοπαιχνίδι

Αυτόν τον Σεπτέμβριο το Rainbow Royale του Fortnite θα επιστρέψει με έναν νέο χαρακτήρα.

Είναι το ετήσιο ΛΟΑΤΚΙ+ Pride event του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού, με νέο queer και trans περιεχόμενο για τους παίκτες. Σύμφωνα με εικόνες που διέρρευσαν την Τρίτη, το φετινό event μπορεί να περιλαμβάνει τον πρώτο τρανς χαρακτήρα του παιχνιδιού, την Dreamer.

Η Dreamer, γνωστή και ως Nia Nal, είναι μία σπάνια υπερηρωίδα που δημιουργήθηκε αρχικά για την τηλεόραση και στη συνέχεια έκανε το «άλμα» στα κόμικς. Τον χαρακτήρα υποδύεται η τρανς ηθοποιός και ακτιβίστρια Nicole Maines στο Supergirl του The CW. Ήταν επίσης η πρώτη τρανς ηρωίδα στην τηλεόραση.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του περίφημου HYPEX από τον οποίο διαρρέουν συχνά στο Twitter τα τελευταία νέα για το Fortnite. Το HYPEX ανέβασε στο Twitter στιγμιότυπα από το νέο Pride swag του παιχνιδιού νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Εκτός από την Dreamer, η ενημέρωση θα δίνει επίσης στους παίκτες τη δυνατότητα να παίξουν με ένα σωρό αντικείμενα στα χρώματα του ουράνιου τόξου, όπως μια γιγαντιαία σφύρα που ονομάζεται "Kaleido-crusher". Η μουσική λόμπι έχει τον τίτλο "Say It Proud" και οι χαρακτήρες έχουν τη δυνατότητα να βουτούν με χορευτικές φιγούρες.

Το HYPEX ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο με της Dreamer να επιδεικνύει μερικές από τις νέες κινήσεις του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένης της βουτιάς.

Τελευταίο, αλλά μη εξαιρετέο, οι παίκτες θα μπορούν επίσης να επιβιβαστούν σε ένα λεωφορείο Rainbow Battle Bus, στιγμιότυπο του οποίου δημοσιεύτηκε στο Twitter από τον iFireMonkey που αναρτά τακτικά τις τελευταίες ειδήσεις για το βιντεοπαιχνίδι. Το λεωφορείο είναι διακοσμημένο όχι μόνο με ουράνια τόξα, αλλά και με λευκές, ροζ και μπλε λωρίδες - όχι ακριβώς με τη σειρά της τρανς σημαίας, αλλά το πνεύμα είναι εκεί.

Το Rainbow Royale θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, αλλά το παιχνίδι έχει ήδη πάρει τις πρώτες ενημερώσεις με ένα εκπληκτικό update του εικονικού ουρανού, ο οποίος είναι γεμάτος με αποχρώσεις του ουράνιου τόξου που παραπέμπουν σε κάποιο εξωπραγματικό βόρειο σέλας.



