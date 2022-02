Μια Ουκρανογερμανίδα διερμηνέας ξέσπασε σε λυγμούς, ενώ μετέφραζε σημερινή ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο βίντεο που ακολουθεί, που ανάρτησε πρώην πρέσβης στη Αυστρία, η διερμηνέας ακούγεται καθαρά να βάζει τα κλάματα χωρίς να είναι σε θέση να μεταφράσει. Στο τέλος, ζητά συγγνώμη από τους τηλεθεατές.

Ukrainian-German interpreter breaks down in tears while translating @ZelenskyyUa speech. #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine #RussiaGoHome pic.twitter.com/Byno9Qsu79