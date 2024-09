Βραβεία Emmy: Το «Shogun» έσπασε κάθε ρεκόρ, ενώ η Jamie Lee Curtis κέρδισε το πρώτο της

Το «Shogun» κατέκτησε 14 βραβεία στα Creative Arts Emmy Awards, σημειώνοντας το ρεκόρ για τα περισσότερα βραβεία που έχουν απονεμηθεί ποτέ σε μία σεζόν τηλεοπτικής σειράς. Παράλληλα, το «The Bear» κέρδισε επτά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού για την Καλύτερη Γκεστ Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά, το οποίο απέσπασε η Jamie Lee Curtis.

Στη δεύτερη βραδιά των Creative Arts Emmys, που πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες, το “Shogun” έγινε το όνομα που ακούστηκε περισσότερο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 13 βραβείων που είχε θέσει η σειρά "John Adams" το 2008, πριν ακόμη από την κύρια τελετή των Emmy στις 15 Σεπτεμβρίου, όπου μπορεί να κερδίσει έως και πέντε επιπλέον βραβεία.

Το “Shogun”, μια σειρά του FX που εξιστορεί πολιτικές ίντριγκες στην Ιαπωνία της φεουδαρχίας, κέρδισε 14 από τα 16 πιθανά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών για κοστούμια, μακιγιάζ, μοντάζ, κασκαντέρ και κινηματογράφηση, καθώς και το βραβείο Καλύτερου Γκεστ Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά για τον Néstor Carbonell.

