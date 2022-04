«Avatar: The Way of Water»: Tα πρώτα πλάνα του σίκουελ και οι λεπτομέρειες από τον Τζέιμς Κάμερον

Μετά από αρκετά χρόνια αναμονής, καθώς η ταινία αναμενόταν να κυκλοφορήσει το 2014, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον αποκάλυψε τα νέα για το σίκουελ του Avatar.

Η ταινία είναι επιτέλους έτοιμη για το κοινό και το όνομα αυτής είναι «Avatar: The Way of Water».

Η Disney, που κληρονόμησε το franchise με την αγορά της 20th Century Fox το 2019, αποκάλυψε τα πρώτα πλάνα από το πολυαναμενόμενο σίκουελ στο CinemaCon, την ετήσια συνάντηση των ιδιοκτητών κινηματογράφων, που γίνεται στο Caesars Palace του Λας Βέγκας.

Όσοι παραβρέθηκαν στο CinemaCon έλαβαν γυαλιά 3D και παρακολούθησαν υλικό από την νέα ταινία, με σκηνές χωρίς καθόλου διαλόγους.

Αντίθετα, «καταδύθηκαν» σε διαφορετικές περιοχές του εντυπωσιακού κόσμου της Pandora μέσα από οπτικά εφέ που εναλλάσσονταν μεταξύ γαλάζιων ωκεανών και λιμνών.

Στο τρέιλερ εμφανίζεται επίσης η φυλή των Na’vi να έρχεται σε επαφή με διάφορα άλλα πλάσματα που μοιάζουν με φάλαινες και πελεκάνους και πετούν προς το κοινό, με την βοήθεια της τεχνολογίας 3D.

Χρονικά η ταινία τοποθετείται σχεδόν μία δεκαετία μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ξεκινά να αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully, του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους. Τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, τις μάχες που δίνουν και τις τραγωδίες που υπομένουν.

«Ένα πράγμα ξέρω. Όπου και να πάμε, αυτή η οικογένεια είναι το φρούριό μας» λέει ο Sam Worthington, ως Jake Sully στην Neytiri, που υποδύεται η Zoe Saldana.

Το τελικό επίσημο τρέιλερ θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους πριν από την ταινία της Marvel «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» στις 6 Μαΐου.

Ο Κάμερον που βρίσκεται ακόμα στη Νέα Ζηλανδία για τις τελικές πινελιές του «Avatar 2», εμφανίστηκε μέσω βίντεο και μίλησε για την ταινία. «Έχει σχεδιαστεί για την μεγάλη οθόνη και το πιο καθηλωτικό 3D που είναι διαθέσιμο. Η ταινία θα βγει για να δοκιμάσει τα όρια του τι μπορεί να κάνει το σινεμά».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 16 Δεκεμβρίου του 2022.

Με πληροφορίες του Variety