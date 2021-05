ADVERTORIAL

Σε ό,τι αφορά στις σειρές που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις οθόνες μας τους τελευταίους μήνες, η COSMOTE TV μας έχει δώσει σοβαρούς λόγους για ατελείωτο binge-watching. Μετά τις 2 σεζόν του Έτερος Εγώ, την Παρασκευή 14 Μαΐου, μας δίνει ακόμη έναν, με τίτλο «42οC». Η νέα σειρά μυθοπλασίας των 8 επεισοδίων αποτελεί μία ακόμη τηλεοπτική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών της COSMOTE TV που έρχεται με δυνατό σενάριο, γυρίσματα διεθνών προδιαγραφών κι εξαιρετικό cast έμπειρων και ανερχόμενων ηθοποιών.

Πρόκειται για ένα ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ που εξελίσσεται με βάση το έγκλημα που συγκλόνισε την μικρή κοινωνία ενός νησιού και μία πλοκή που περιλαμβάνει σκοτεινά μυστικά, πάθη, εντάσεις, παράξενες ισορροπίες και έντονους χαρακτήρες, μέσα σε ένα «παζλ» γεμάτο ανατροπές που αποδομεί την ψευδαίσθηση της τέλειας οικογενειακής συνοχής. Από την αρχή τοποθετεί τον θεατή σε μια ενδιαφέρουσα ανησυχία, καθώς εναλλάσσει το άγριο τοπίο του νησιού με την μυστηριώδη ηρεμία του παλιού αρχοντικού, με καίριο μοντάζ και εντυπωσιακή φυσική σκηνογραφία. Με τα flashbacks στον χρόνο και τη συνεχή κλιμάκωση των αποκαλύψεων, αποπνέει μια αίσθηση κινδύνου, διασταυρώνοντας έντεχνα την ερωτική επιθυμία με την παραβατική συμπεριφορά και το ένοχο παρελθόν με την διάθεση για λύτρωση.

Η ιστορία & οι εύθραυστοι χαρακτήρες

Όλα ξεκινούν με το ταξίδι επιστροφής της Λένας, στη γενέτειρά της, έξι χρόνια μετά τον απροσδόκητο θάνατο της μητέρας της. Η Λένα, την οποία υποδύεται η Ναταλία Swift, είναι ένα εσωστρεφές κορίτσι με εύθραυστο ψυχισμό. Η απώλεια της μητέρας του εξακολουθεί να αποτελεί νωπή τραυματική εμπειρία και τροχοπέδη στην καθημερινότητά της.

Στο νησί, την υποδέχονται οι θείες της, Καίτη και Ελένη, η αδελφή της, Άννα κι ο ξάδελφός της, Δημήτρης. Το πρώτο βράδυ της επιστροφής της, η Λένα έρχεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη τραγικό συμβάν: η αδερφή της βρίσκεται νεκρή στην ίδια τοποθεσία που είχε εντοπιστεί η σωρός της μητέρας της, έξι χρόνια πριν. Μια τραγική απώλεια-καρμπόν πυροδοτεί ένα ντόμινο εξελίξεων, επιβεβαιώνοντας το κακό προαίσθημα της Λένας.

Η Σεμίραμις Αμπατζόγλου στον ρόλο της έφηβης Άννας βιαζόταν –από παιδί– να μεγαλώσει, θέλοντας διαρκώς να προκαλεί βλέμματα, εντάσεις και την προσοχή όλων πάνω της. Μετά τον θάνατό της, ο μοναδικός που εμπιστεύεται πλέον η Λένα είναι ο παιδικός της έρωτας, Νίκος, τον οποίο υποδύεται ο Κώστας Νικούλι. Είναι ένα αγόρι που έχει μάθει στα ελάχιστα υλικά αγαθά, με τεράστια ανάγκη για αγάπη και αποδοχή, ο οποίος θα προσπαθήσει με τον δικό του τρόπο να την βοηθήσει να εξιχνιάσει τους δύο θανάτους της οικογένειας.

Από τα πρώτα ήδη επεισόδια, κρίσιμο ρόλο φαίνονται να διαδραματίζουν στην πλοκή ο φιλοχρήματος κι εγωκεντρικός Δημήτρης (ο υποψήφιος για το βραβείο Χορν, Μιχαήλ Ταμπακάκης) και ο Σταύρος, γέννημα-θρέμμα του νησιού και καλοκαιρινός φίλος των παιδιών, με έφεση στην πληροφορική, τον οποίο υποδύεται ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου.

Ο Χρήστος Λούλης στον ρόλο του αστυνομικού προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια σε μια ιστορία θανάτου, όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται, η Κατερίνα Λέχου και η Έμιλυ Κολιανδρή ενσαρκώνουν τις δυο θείες της Λένας, Καίτη και Ελένη, που προσπαθούν να έχουν πάντα τον έλεγχο της οικογένειας, ο λακωνικός Theo Alexander, o θείος της, κρύβει καλά ένα σκοτεινό μυστικό, αλλά και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, που υποδύεται τον πατριό της Λένας, πασχίζει κάτω από το βάρος της υποκρισίας μιας οικογένειας που νόμιζε ότι γνώριζε.

Εκτός από το εξαιρετικό cast της σειράς αξίζει να αναφερθεί πως δημιουργός των «42οC» είναι η Ναταλύ Δούκα, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος Γιώργος Παπαβασιλείου (Slave, Der Bergdoktor, The storm tide, Special Unit) και το σενάριο οι Σέργιος Κωνσταντινίδης και Κάλλια Παπαδάκη. Την πρωτότυπη μουσική επένδυση έχει αναλάβει ο Σταύρος Μαρκόνης (Buma Award Winner για την σειρά «Ik Weet Wie Je Bent»), ενώ την εκτέλεση παραγωγής η εταιρεία Tanweer Productions.

Για όσους απολαμβάνουν τα ψυχολογικά θρίλερ με ανεξιχνίαστες υποθέσεις, αλλά και πολλά μυστικά - πολλές φορές ερωτικού περιεχομένου - η νέα παραγωγή της COSMOTE TV έχει να προσφέρει όλα όσα επιθυμεί κανείς από μία σειρά για απαιτητικούς θεατές. Έτσι, λοιπόν, δεν έχουμε παρά να πάρουμε θέση στον καναπέ μας και να μπούμε στον κόσμο των «42οC» - λίγο πριν τον ερχομό του καλοκαιριού.

Οι «42οC» θα κάνουν πανελλήνια τηλεοπτική πρεμιέρα, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Παρασκευή 14 Μαΐου στις 20:00 στο κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD. Και τα οκτώ επεισόδια θα παίξουν back to back -για binge watching όλο το Σαββατοκύριακο, ενώ θα είναι διαθέσιμα και μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.