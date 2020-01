Παρόλο που το Game of Thrones έκανε τεράστια επιτυχία στο HBO, χιλιάδες φανς σχεδόν εξαγριώθηκαν με την τελευταία σεζόν, και τώρα ο George R.R. Martin υπονόησε πως τα βιβλία θα έχουν άλλο φινάλε.

Σε συνέντευξη στην γερμανική εφημερίδα Welt, ο 71χρονος συγγραφέας δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πώς οραματίζεται το τέλος, ήταν ξεκάθαρος πως το τηλεοπτικό φινάλε δεν είναι ολόκληρη η ιστορία.

«Ο κόσμος γνωρίζει ένα τέλος, αλλά όχι ΤΟ τέλος», είπε. «Οι δημιουργοί της τηλεοπτικής σειράς με προσπέρασαν, το οποίο δεν το περίμενα».

Ο Martin είχε εκδώσει το πρώτο βιβλίο «A Game of Thrones» της σειράς «A Song of Ice and Fire» το 1996 με το «A Clash of Kings» να ακολουθεί το 1998 και το 2000 ήρθε το «A Storm of Swords». Η συγγραφική του πορεία ωστόσο επιβραδύνθηκε αισθητά μετά από αυτό, με το τέταρτο βιβλίο «A Feast For Crows» να φτάνει το 2005 και το πέμπτο «A Dance With Dragons» να κυκλοφορεί το 2011.

Η τηλεοπτική σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται το 2011 και έγινε αμέσως επιτυχία, παρόλο που λόγω του αργού ρυθμού του Martin, πολλοί είχαν αναρωτηθεί αν θα καταφέρει να τελειώσει τα βιβλία -που ξεκίνησε να γράφει την δεκαετία του '70- πριν το φινάλε της.

Ο συγγραφέας έχει ήδη τιτλοφορήσει τα δυο τελευταία βιβλία, «The Winds of Winter» και «A Dream of Spring», αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με το πότε και αν θα εκδοθούν τελικά. Σε κάθε περίπτωση ο Martin επιμένει πως εργάζεται για να τελειώσει.

«Συνεχίζω να κάνω ό,τι έκανα για χρόνια. Εξακολουθώ να προσπαθώ να τελειώσω το επόμενο βιβλίο Winds Of Winter και μετά το A Dream Of Spring. Σε αυτά έχω εστιάσει. Μετά βλέπουμε», εξήγησε στην συνέντευξή του.

Ο George R.R.. Martin επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει κινηματογραφική ταινία «Game of Thrones», διευκρινίζοντας όμως ότι η σχετική απόφαση δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του. «Αυτή τη στιγμή, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει, γιατί η HBO ελέγχει τα κινηματογραφικά δικαιώματα του "Game of Thrones". Στην πραγματικότητα, οι David Benioff και D.B. Weiss ήθελαν να τελειώσει μετά τον έβδομο κύκλο με τρεις μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες. Τα στελέχη (της HBO) είπαν: "Εμείς κάνουμε παραγωγή τηλεοπτικών show, δεν έχουμε μπει στην κινηματογραφική επιχειρηματική δραστηριότητα"».

Με πληροφορίες από Esquire