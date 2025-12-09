Ζωγράφου: «Έχω μελανιές στο πρόσωπο, σπασμένα δόντια» λέει ο οδηγός του λεωφορείου για τον ξυλοδαρμό του

Για τον άγριο ξυλοδαρμό του στην περιοχή του Ζωγράφου νωρίτερα σήμερα, μίλησε ο οδηγός του αστικού λεωφορείου.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:30 το πρωί της Τρίτης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου, όταν ο 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από οδηγό διερχόμενου ΙΧ στον ίδιο δρόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός του 39χρονου με τον οδηγό, μετά από διαφωνία που είχαν για τροχονομική παράβαση.

Γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου και ο οδηγός του ΙΧ γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος τον οδηγό του λεωφορείου, μπροστά στους υπόλοιπους επιβάτες.

Στη συνέχεια, ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ για πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης της επίθεσης εξακολουθεί να αναζητείται.

«Ξεκίνησα από τον τερματικό σταθμό στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Αντιλήφθηκα ότι με ακολουθεί ένας οδηγός σε έξαλλη κατάσταση. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να μου φωνάζει να κατέβω. Το έκανα για να τον ηρεμήσω και τότε άρχισε να μου φωνάζει ‘χτυπά με ρε, χτυπά με’.», ανέφερε ο 39χρονος περιγράφοντας το περιστατικό στο MEGA.

Δεν αντέδρασα και τότε οδηγός ξέφυγε και άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Αμέσως μετά το συμβάν κάλεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ και διακομίστηκα στο νοσοκομείο. Έχω μελανιές στο πρόσωπο από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», κατέληξε.