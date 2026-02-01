Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: Τι ώρα θα χτυπήσει το δεύτερο κύμα, τι θα γίνει στην Αττική

Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα.

Με βροχόπτωση από τα ξημερώματα, η Αττική προστίθεται στο σκηνικό των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται μέχρι και τη Δευτέρα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο πρόγνωσης της ΕΜΥ.

Πελοπόννησος και Αρκαδία βρίσκονται ήδη στο πρώτο μέτωπο, ενώ ανάπαυλα αναμένεται πριν ξεκινήσει το «δεύτερο κύμα από αργά το απόγευμα που θα συνοδεύεται από ισχυρότατες ριπές ανέμων».

Κακοκαιρία: Τι θα γίνει στην Αττική

Στην Αττική, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αναμένονται δύο φάσεις κακοκαιρίας, από τις 6:00 έως τις 10:00 και το απόγευμα προς βράδυ, με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Χθες το βράδυ, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα, Κυριακή (1/2) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ για την κακοκαιρία:

Την Κυριακή (1/2)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Κόκκινος συναγερμός για την κακοκαιρία

Σερ κόκκινο συναγερμό τέθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς χτυπούν έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και ισχυρούς ανέμους.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται:

«Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», αύριο Κυριακή, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, είχαν τεθεί σε «Red Code», και οι περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της επιφυλακής εστάλησαν και μηνύματα από το 112 όλες τις παραπάνω περιοχές,

Ειδικότερα στην Πελοπόννησο το μήνυμα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 1-2-2026. Για το ίδιο διάστημα καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, ενώ από τις πρωινές ώρες έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής η προειδοποίηση απευθύνεται στους κατοίκους της Θεσσαλίας και των Σποράδων , καθώς και σε Πιερία και Ημαθία».