Ξάνθη: 30χρονος γνώρισε μέσω Facebook 79χρονη και την κλείδωσε σπίτι του για ένα μήνα

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινότητα της Ξάνθης, η υπόθεση κακοποίησης μίας 79χρονης από τη Σουηδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 30χρονος κάτοικος της περιοχής, γνώρισε την79χρονη από τη Σουηδία στο Facebook. Έπειτα δήλωνε πως είναι ερωτευμένος μαζί της και στη συνέχεια την κράτησε κλειδωμένη στο σπίτι του στην Ξάνθη για 40 ημέρες.

Η υπόθεση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από σήμα της Ιντερπόλ. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές, εντόπισαν την 79χρονη έπειτα από έρευνες στο σπίτι του.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε κλειδωμένη, σε κακή κατάσταση, ενώ ο ιατροδικαστής που την εξέτασε διαπίστωσε μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές στο σώμα της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος όσο την κρατούσε κλειδωμένη απέσπασε όλα τα χρήματα που είχε μαζί της και την κακομεταχειριζόταν συστηματικά.

Μάλιστα όταν η 79χρονη βρήκε ευκαιρία, προσπάθησε να καλέσει το 112, ωστόσο ο δράστης την αντιλήφθηκε και έσπασε το τηλέφωνο.

Η 79χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

