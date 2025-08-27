ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα κατήγγειλε ότι 40χρονος κακοποίησε τον σκύλο του

Στο Αυτόφωρο ο 40χρονος από τη Δανία - Τι υποστηρίζει ο άνδρας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Ένας 40χρονος από τη Δανία, που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορείται ότι κακοποίησε τον μεγαλόσωμο σκύλο του.

Η υπόθεση αναβλήθηκε τελικά για να προσκομιστεί στο δικαστήριο η κτηνιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Ο 40χρονος βρέθηκε στο εδώλιο του δικαστηρίου κατόπιν καταγγελίας που έκανε γυναίκα. Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό συνέβη προ 10ημέρου εντός των εγκαταστάσεων οργανωμένου κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως κατέθεσε η καταγγέλλουσα, περνώντας με το ανήλικο παιδί της και το σκυλάκι της έξω από την σκηνή του 40χρονου άκουσε το μεγαλόσωμο σκυλί να γαβγίζει.

«Ήταν δεμένο και μόλις μας είδε, γάβγισε. Κάποια στιγμή είδα τον κατηγορούμενο να πετάγεται έξω από τη σκηνή σαν "σούπερ ήρωας" και ξεκίνησε να χτυπάει το ζώο δυνατά με κλωτσιές, μπουνιές και αγκωνιές», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο δικαστήριο.

Θεσσαλονίκη: Τι υποστηρίζει ο 40χρονος

Από την πλευρά του, ο 40χρονος Δανός που διώκεται για κακοποίηση ζώου συντροφιάς, αρνήθηκε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι αγαπάει τον σκύλο του και ποτέ δεν τον έχει χτυπήσει. «Επειδή είναι μεγαλόσωμο ζώο, θέλει σωστή διαχείριση. Συμπτωματικά ήταν δεμένο και το κράτησα από τον λαιμό για να το απελευθερώσω», απολογήθηκε.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει για «κρείσσονες αποδείξεις», προκειμένου να εξεταστεί το ζώο από κτηνίατρο και να προσκομιστεί η πραγματογνωμοσύνη, ώστε να διαμορφώσει πλήρη δικανική κρίση ως προς την καταγγελλόμενη πράξη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στην Αθήνα: Φωτοβολίδες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Ελλάδα / Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στην Αθήνα: Φωτοβολίδες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν μέσω κεντρικών οδών, πραγματοποιώντας μια συμβολική στάση έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προτού καταλήξουν στον τελικό τους προορισμό, την πρεσβεία του Ισραήλ στο Ψυχικό
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία στη Σκύδρα: «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία, τον έβριζε» λένε συγγενείς του δράστη

Ελλάδα / Δολοφονία στη Σκύδρα: «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία, τον έβριζε» λένε συγγενείς του δράστη

Οι διαφορές των δύο ανδρών σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν χρόνιες και για αυτό η οικογένεια του 72χρονου ήταν εξαρχής ανήσυχη μετά την εξαφάνισή του - Τι υποστηρίζει η κόρη του θύματος
LIFO NEWSROOM
 
 