Τροχαίο στην Εύβοια: Νεκρός 17χρονος μετά από σύγκρουση ασθενοφόρου με μηχανή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε μετά από σύγκρουση ασθενοφόρου με μηχανή, της οποίας αναβάτης ήταν ένας 17χρονος, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όλα συνέβησαν στη διασταύρωση του κέντρου υγείας Αλιβερίου και αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ανήλικου οδηγού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν περιπολικά του ΑΤ Αλιβερίου αλλά και το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον 17χρονο.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των αρχών για τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από eviaonline.gr

