Τροχαίο στη Λούτσα: Σοβαρά τραυματισμένη η σύντροφος του θύματος – «Λυπάμαι» λέει η μητέρα του οδηγού

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στη Λούτσα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν το μπλε ΙΧ κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα.

Ο 29χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο το το ΙΧ, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε πάνω σε τέσσερις πεζούς που βρίσκονταν στο σημείο, έξω από το σταθμευμένο όχημά τους.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν παρατηρηθεί και άλλα τροχαία, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα».

«Τρέχουν σαν τρελοί. Τρέχουν μηχανές και αυτοκίνητα με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η κατάσταση έχει γίνει πολύ τραγική εδώ, μεθάνε και τρέχουν σαν τρελοί», αναφέρουν.

Τροχαίο στη Λούτσα: Ακαριαίος ο θάνατος του 24χρονου

Από τη σύγκρουση ακαριαίο θάνατο βρήκε ο 24χρονος πεζός, μπροστά στα μάτια της μητέρας, της αδελφής του και της συντρόφου του, οι οποίες τραυματίστηκαν.

«Από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ότι ο οδηγός δεν πήγαινε με το όριο ταχύτητας για την περιοχή. Αναμένεται η πραγματογνωμοσύνη», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η σύντροφος του 24χρονου έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μεταδίδει το Mega, νοσηλεύεται σε νευροχειρουργική κλινική και παρακολουθείται από γιατρούς.

Ο 29χρονος οδηγός έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως στο παρελθόν είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο και είχε απασχολήσει τις Αρχές για ναρκωτικά.

Τροχαίο στη Λούτσα: Πώς συνέβη

Ήταν ώρα 00:30, ξημερώματα Κυριακής (30/11). Ο 29χρονος οδηγός του μπλε αυτοκινήτου τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα, μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου που, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο δίπλα στο σταθμευμένο όχημά τους.

Από την πρόσκρουση εκσφενδονίζεται ο 24χρονος που στεκόταν στην άκρη του πεζοδρομίου και πεθαίνει ακαριαία. «Ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους», λέει ο θείος του.

Όπως μαρτυρά το βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα το μοιραίο αυτοκίνητο είχε παρασύρει άλλο ένα σταθμευμένο όχημα, όμως αυτό δεν πτόησε τον 29χρονο οδηγό που συνέχισε την πορεία του, μέχρι που σφηνώθηκε σε μάντρα αυλής και ακινητοποιήθηκε.

Τροχαίο στη Λούτσα: «Λυπάμαι, συγγνώμη» λέει η μητέρα του 29χρονου

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που κινούνταν δίχως έλεος στον δρόμο από Βραυρώνα προς Ραφήνα, δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι «Εξελίξεις Τώρα», ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο όπου και διέμενε για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.

Η μητέρα και η αδελφή του θύματος έλαβαν εξιτήριο, ενώ η 21χρονη σύντροφός του εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραυματισμένη.

Την ίδια ώρα, ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 29χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου αναμένεται να σχηματισθεί δικογραφία.

