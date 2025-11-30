Λούτσα: Η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος με θύμα έναν 24χρονο

Βίντεο που αποτυπώνει καρέ καρέ τη στιγμή της παράσυρσης τεσσάρων πεζών από ΙΧ στη Λούτσα, έχει βγει στη δημοσιότητα.

Από το τροχαίο σκοτώθηκε ένας 24χρονος, ενώ έχουν τραυματιστεί άλλοι τέσσερις - ανάμεσά τους και ο οδηγός του ΙΧ.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το μπλε Ι.Χ. να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Αρτέμιδος και να προσκρούει αρχικά σε ένα σταθμευμένο ασημί αυτοκίνητο και σε μία κολόνα, πριν «καρφωθεί» στο μαύρο Ι.Χ. έξω από το οποίο ήταν το 24χρονο θύμα, η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του.

Ο 24χρονος εκτινάσσεται στο πεζοδρόμιο και καταλήγει στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο, ενώ δύο εκ των τραυματιών παρασύρονται από το μπλε αμάξι που συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του.

«Μόλις είχαν έρθει τα παιδιά και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου. Ο ανιψιός μου και βαφτιστήρι μου ήταν πίσω, στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του» ανέφερε στην κάμερα του ΕΡΤnews ο θείος και νονός του 24χρονου, σημειώνοντας πως «όταν ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του».