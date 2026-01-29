Τροχαίο στη Βέροια: 89χρονος οδηγούσε για 10 χλμ. ανάποδα στην Εγνατία Οδό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Βέροια την Τετάρτη, καθώς ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι, όταν ο 89χρονος μπήκε ανάποδα στην Εγνατία Οδό από τον κόμβο της Βέροιας και κινούταν στο δεξί άκρο της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων, που κινούνταν κανονικά.

Τροχαίο στη Βέροια: Πώς συνέβη

Τότε, μία 50χρονη στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύγκρουση, έχασε τον έλεγχο του ΙΧ της και προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο.

Μετά από περίπου 10 χιλιόμετρα και μετά το τροχαίο με τη 50χρονη, ο ηλικιωμένος εξήλθε από την Εγνατία μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου και συνελήφθη από τις Αρχές.

Η 50χρονη μετά το ατύχημα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Τέλος, εναντίον του 89χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ