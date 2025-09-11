Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα: Απανθρακώθηκε ο ένας οδηγός από τη σφοδρή σύγκρουση

Τραγωδία στην Αχαΐα, καθώς το βράδυ της Πέμπτης 11.09.2025, σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά και ο οδηγός του να εντοπίζεται απανθρακωμένος.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο όχημα, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.