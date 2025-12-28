Ναύπακτος: Υπό έρευνα υπόθεση θανάτου δύο αδελφών - Στο «μικροσκόπιο» πέντε διαθήκες

Δύο αδέλφια, μία γυναίκα 89 ετών και ένας άνδρας 84, βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, τον Φεβρουάριο του 2024 στη Ναύπακτο, όμως η υπόθεση φαίνεται να άνοιξε ξανά μετά από υποψίες για την αιτία του θανάτου τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, πέντε διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά το θάνατο των αδελφών, κίνησαν υποψίες καθώς η μία ουσιαστικά αναιρούσε την άλλη. Σε μία από αυτές, τα αδέλφια άφηναν περιουσιακά στοιχεία στη γυναίκα που τους φρόντιζε.

Η υπόθεση στη Ναύπακτο

Το αρχικό συμπέρασμα ήταν ότι πιθανότατα ο 84χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι, ωστόσο όπως προέκυψε στη συνέχεια, η έκταση αυτής της φωτιάς δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί τον θάνατο των αδελφών.

Επίσης, οι συγγενείς τους είπαν ότι στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν μαζί τους, δεν τους είχαν εκφράσει κάποιο ιδιαίτερο προβληματισμό. Συγγενείς καταγγέλλουν επίσης, ότι στο δωμάτιο βρέθηκε και ένα μπουκάλι με οινόπνευμα, το οποίο δεν εξετάστηκε από τις Αρχές.

Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική, ο αδελφός είχε λάβει ηρεμιστικά χωρίς ωστόσο να του έχουν συνταγογραφηθεί τέτοια φάρμακα.

Όλα τα παραπάνω, προκαλούν ερωτήματα.

Ο φάκελος της υπόθεσης πλέον έχει πάει στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα γίνει νέα διερεύνησή της.

Με πληροφορίες από MEGA