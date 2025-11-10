ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο με τραυματία στη Θεσσαλονίκη: Έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γερανό

Ο οδηγός του οχήματος στη Θεσσαλονίκη, που «έπεσε» στον γερανό, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Τροχαίο ατύχημα με τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γερανοφόρο όχημα.

Από το τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκε ο χειριστής του γερανού, ενώ το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το βράδυ στις 11.30, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρας 41 ετών, που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, προσέκρουσε πάνω στο γερανοφόρο όχημα το οποίο πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα άρση αυτοκινήτου επί της οδού Μοναστηρίου.

