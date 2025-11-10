Τροχαίο με τραυματία στη Θεσσαλονίκη: Έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γερανό

Τροχαίο ατύχημα με τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γερανοφόρο όχημα.

Από το τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκε ο χειριστής του γερανού, ενώ το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το βράδυ στις 11.30, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρας 41 ετών, που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, προσέκρουσε πάνω στο γερανοφόρο όχημα το οποίο πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα άρση αυτοκινήτου επί της οδού Μοναστηρίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Καραμπόλα τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη: Γέμισε ψωμιά ο δρόμος

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο δυστύχημα στη Λακωνία: Νεκρός 24χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο