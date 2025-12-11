Θεσσαλονίκη: 90χρονος ακινητοποίησε σκύλο με χαρτοταινία και τον έθαψε ζωντανό

Περιστατικό κακοποίησης ζώων καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, με τους αστυνομικούς του Α.Τ. Θερμαϊκού να προχωρούν στη σύλληψη ενός 90χρονου άνδρα, που έθαψε ζωντανό έναν σκύλο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της 10ης Δεκεμβρίου 2025 ο ηλικιωμένος άνδρας ακινητοποίησε έναν σκύλο με χαρτοταινία και στη συνέχεια τον έθαψε ζωντανό σε αγροτική περιοχή στη Νέα Μηχανιώνα.

Ο σκύλος εντοπίστηκε και διασώθηκε, ενώ σε βάρος του δράστη επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 30.300 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Νέα Φιλαδέλφεια: Άγνωστος άνδρας κυνηγάει και αρπάζει αδέσποτες γάτες