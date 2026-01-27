Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 17χρονη έξω από ΕΠΑΛ - Δύο τη χτυπούσαν και δύο κατέγραφαν με κινητό

Μια 17χρονη δέχθηκε επίθεση από τέσσερις ανήλικες στη Θεσσαλονίκη, έξω από Επαγγελματικό Λύκειο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Όπως περιέγραψε η ίδια,, αρχικά δέχθηκε χαστούκι και προσπάθησε να απομακρυνθεί, όμως οι δράστιδες τη σταμάτησαν λίγο πιο κάτω και ακολούθησε ο ξυλοδαρμός.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τέσσερις την πρόλαβαν και την ακινητοποίησαν στη διασταύρωση των οδών Κατσιμίδη και Καραμανλή. Εκεί, δύο από τις ανήλικες φέρεται να τη χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και στην πλάτη, με γροθιές και τραβώντας την από τα μαλλιά, ενώ οι άλλες δύο κατέγραφαν το επεισόδιο.

Την επίθεση αντιλήφθηκαν εργαζόμενες σε κοντινό φαρμακείο, οι οποίες παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ενημερώθηκαν επίσης οι γονείς της 17χρονης.

Η ανήλικη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, θα χρειαστεί να φορά αυχενικό κολάρο για δύο ημέρες.

Οι γονείς της υπέβαλαν μήνυση, ενώ η 17χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή και δίνει κατάθεση στις Αρχές.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Βία ανήλικων: 13χρονη επιτέθηκε σε 14χρονη και ανέβασε το βίντεο του ξυλοδαρμού στο διαδίκτυο