ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 17χρονη έξω από ΕΠΑΛ - Δύο τη χτυπούσαν και δύο κατέγραφαν με κινητό

Η ανήλικη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 17ΧΡΟΝΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Μια 17χρονη δέχθηκε επίθεση από τέσσερις ανήλικες στη Θεσσαλονίκη, έξω από Επαγγελματικό Λύκειο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Όπως περιέγραψε η ίδια,, αρχικά δέχθηκε χαστούκι και προσπάθησε να απομακρυνθεί, όμως οι δράστιδες τη σταμάτησαν λίγο πιο κάτω και ακολούθησε ο ξυλοδαρμός.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τέσσερις την πρόλαβαν και την ακινητοποίησαν στη διασταύρωση των οδών Κατσιμίδη και Καραμανλή. Εκεί, δύο από τις ανήλικες φέρεται να τη χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και στην πλάτη, με γροθιές και τραβώντας την από τα μαλλιά, ενώ οι άλλες δύο κατέγραφαν το επεισόδιο.

Την επίθεση αντιλήφθηκαν εργαζόμενες σε κοντινό φαρμακείο, οι οποίες παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ενημερώθηκαν επίσης οι γονείς της 17χρονης.

Η ανήλικη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, θα χρειαστεί να φορά αυχενικό κολάρο για δύο ημέρες.

Οι γονείς της υπέβαλαν μήνυση, ενώ η 17χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή και δίνει κατάθεση στις Αρχές.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΩΤΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΙΤΙΑ

Ελλάδα / Πώς έγινε η έκρηξη στη Βιολάντα: Το πιο πιθανό σενάριο για τα αίτια - Γιατί ψάχνουν τους σωλήνες παροχής αερίου

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η ακαριαία ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας
THE LIFO TEAM
ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΩΤΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ελλάδα / Έκρηξη στη Βιολάντα: Νέα ανακοίνωση για τις οικογένειες των θυμάτων - «Εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα»

Πρόκειται για την τρίτη ανακοίνωσή της, ενημερώνοντας για τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων, πέραν των νόμιμων αποζημιώσεων που θα λάβουν
THE LIFO TEAM
 
 