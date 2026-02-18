Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από τη νέα αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Τα 38 άτομα που είχαν συλληφθεί κατά την μεταμεσονύχτια αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και πέριξ αυτής στη Θεσσαλονίκη, αφέθηκαν ελεύθεροι από το αυτόφωρο.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, ανέβαλε την υπόθεση για την Παρασκευή (20/2), λόγω απουσίας μαρτύρων - αστυνομικών. Παράλληλα, το δικαστήριο ήρε την κράτησή τους. Όλοι δήλωσαν ότι είναι φοιτητές.

Εις βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι εξ αυτών αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επίσης για απείθεια.

Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς άτομα για να συμπαρασταθούν στους συλληφθέντες.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της νέας επιχείρησης στο ΑΠΘ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα αστυνομική επιχείρηση συνδέεται με συγκέντρωση φοιτητών που είχαν οργανώσει προβολή ταινίας, καθώς μετά τα επεισόδια της 7ης Φεβρουαρίου, είχε δοθεί εντολή να μην πραγματοποιούνται εκδηλώσεις εντός των χώρων του πανεπιστημίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρότι η προβολή είχε προγραμματιστεί για τις 20:00 το απόγευμα, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες παρέμειναν στο σημείο και μετά την ολοκλήρωσή της.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, όπως ειπώθηκε, προχώρησαν σε προσαγωγές τόσο στους γύρω δρόμους όσο και εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου εντόπισαν άτομα που δεν είχαν αποχωρήσει.

