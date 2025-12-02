Κατέληξε το κουτάβι που είχε διασωθεί από βάραθρο στο Πήλιο

Το κουτάβι που είχε εντοπιστεί ζωντανό στο βάθος βάραθρου περίπου 20 μέτρων στο σπήλαιο της Καίτης, στο Πήλιο, κατέληξε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από μέλη της εθελοντικής ομάδας διάσωσης που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Το ζώο ήταν το μοναδικό που είχε επιβιώσει μετά την πτώση, όταν άγνωστος είχε πετάξει τα κουτάβια στο βάραθρο την Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Εθελοντές της ομάδας «Χείρων» το είχαν ανασύρει από σωρό απορριμμάτων στο σημείο και το είχαν μεταφέρει για κτηνιατρική φροντίδα.

Ο Φοίβος Λεοντίτσης, μέλος της ομάδας που συμμετείχε στη διάσωση, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ότι το ζώο παρουσίαζε σοβαρή αφυδάτωση και παράσιτα, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία παρά τις προσπάθειες περίθαλψής του.

Το περιστατικό είχε γίνει γνωστό από τη Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, η οποία είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της διάσωσης και είχε απευθύνει έκκληση για υιοθεσία. Στην ανάρτησή του, ο επικεφαλής της ομάδας «Χείρων», Γεώργιος Βαξεβανόπουλος, είχε κάνει λόγο για «βαρύτατη κακοποίηση» και είχε περιγράψει τον χώρο ως γεμάτο απορρίμματα που είχαν συσσωρευθεί μέσα στο σπήλαιο.

Φιλοζωικές οργανώσεις καλούν τις αρχές να προχωρήσουν σε ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης και στον εντοπισμό του δράστη, επισημαίνοντας ότι η εγκατάλειψη και κακοποίηση ζώων συνιστούν κακούργημα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.