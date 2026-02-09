Τέμπη: Την Παρασκευή η συνέχεια της δίκης για τα βίντεο

Με την εξέταση του δικηγόρου και πατέρα θύματος, Αντώνη Ψαρόπουλου, θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή (13/2) η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη.

Ο κ. Ψαρόπουλος σήμερα απάντησε σε ερωτήσεις των συνηγόρων της υποστήριξης της κατηγορίας και του κ. Βασίλη Καπερνάρου, συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου στελέχους της Interstar.

Ο κ. Ψαρόπουλος, μεταξύ άλλων, επανέλαβε τα όσα ανέφερε και στην κατάθεση του στην προηγούμενη συνεδρίαση, δηλαδή ότι είχαν ζητήσει από τον Μάρτιο του 2023 το βιντεοληπτικο υλικό και από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας επισημαίνοντας πως υπήρχε δυνατότητα ανάκτησης του υλικού ακόμα και μετά το 15νθημερο που ήταν υποχρεωμένη η Interstar να το διατηρήσει.

Τέμπη: Με ένταση η σημερινή διαδικασία

Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρίαση υπήρξε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων, που παρευρίσκονταν στο ακροατήριο και του οδηγού του κ. Καπερνάρου. Η ένταση ξεκίνησε αφού διέκοψε προσωρινά το δικαστήριο με τους συγγενείς να καταγγέλλουν προκλητική συμπεριφορά του συγκεκριμένου ατόμου.

Υπενθυμίζεται πως τα αδικήματα, για τα οποία παραπέμφθηκαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τη διαχείριση των βίντεο, είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Να σημειωθεί πως μετά τον κ. Ψαρόπουλο αναμένεται να καταθέσουν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες της βασικής υπόθεσης για την σύγκρουση ενώ εκκρεμεί το αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας για την κλήση στο δικαστήριο του εφέτη ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαΐμη.

Με πληροφορίες από larissanet.gr