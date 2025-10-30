Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας - Αντέδρασαν οι γονείς των θυμάτων

Για τις 28 Νοεμβρίου μετατέθηκε η συνέχιση της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, μετά από αίτημα αναβολής που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις γονέων των θυμάτων.

Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος, δήλωσε: «Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων με δικονομικά τεχνάσματα προσπάθησε, αν ήταν δυνατόν, να τους αθωώσει από σήμερα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, τόνισε πως «δεν υπάρχει κανείς που δεν κατάλαβε ότι μονοί-διπλοί πέσανε οι δρεπανηφόροι μηχανισμοί, προκειμένου να πειθαναγκάσουν το δικαστήριο να αλλάξει την απόφασή του, να αναβάλει την υπόθεση για να μην δικαστούν ποτέ, εκείνοι που εξαφάνισαν από θέση ισχύος και δημόσιας εξουσίας, τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας».

Τέμπη: Η φράση που πυροδότησε τις αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τις διαμαρτυρίες πυροδότησε μια φράση του συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ κ. Τερεζάκη, που είπε: «Μια τρίχα ξεχωρίζει τον έξυπνο από τον εξυπνάκια. Κι εσείς έχετε αλογοουρά! Αυτά που επικαλείστε είναι χυδαία».

Οι συγγενείς των θυμάτων αντέδρασαν, λέγοντας: «Αίσχος! Ντροπή! Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα! Θα σκύβετε το κεφάλι… Αν έχετε παιδιά, πάτε σπίτι σας και κοιτάξτε τα στα μάτια! Να δώσετε τα βίντεο που σβήσατε!».

Η έδρα απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για αναβολή.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο κ. Τσαντσαράκης, εκπρόσωπος της Interstar, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ ο κ. Τερεζάκης για ηθική αυτουργία και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, κ. Πατέρας ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην απείθεια.

Από την πλευρά της η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ανέφερε: «Εμείς θα υποβάλουμε και πάλι το αίτημα της βίαιας προσαγωγής, αν δεν εμφανιστούν, να εμφανιστούν και τελικά να δώσουν αυτοί τις εξηγήσεις».

Η δίκη διεκόπη για τις 28 Νοεμβρίου.

