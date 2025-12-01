ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ταύρος: Κατέρρευσε γέφυρα σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη

Κάτω από τη γέφυρα στον Ταύρο υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης - Εκδηλώθηκε φωτιά μετά την κατάρρευσή της

LifO Newsroom
Η γέφυρα που κατέρρευσε στην Πέτρου Ράλλη / Glomex / Star
Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκληθεί από το περασμένο Σάββατο (29/11) στον Ταύρο, όταν κατέρρευσε, πιθανότατα λόγω των καιρικών συνθηκών, γέφυρα σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με το Star, ο δρόμος στο ρεύμα του προφήτη Δανιήλ, στον Ταύρο, παραμένει κλειστός, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως η γέφυρα έπεσε τόσο εξαιτίας των βροχοπτώσεων, όσο και λόγω ελλιπούς συντήρησης.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι κάτω από αυτήν, υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης, ξεπερνάει τα 150.000 βολτ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά μετά το ατύχημα.

Πρόκειται για μία βιομηχανική περιοχή, ενώ εκείνη την ώρα δεν περνούσε κάποιος πεζός ή όχημα, και έτσι αποφεύχθηκε δεύτερο ατύχημα.

Ελλάδα

