Ταύρος: Κατέρρευσε γέφυρα σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη

Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκληθεί από το περασμένο Σάββατο (29/11) στον Ταύρο, όταν κατέρρευσε, πιθανότατα λόγω των καιρικών συνθηκών, γέφυρα σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με το Star, ο δρόμος στο ρεύμα του προφήτη Δανιήλ, στον Ταύρο, παραμένει κλειστός, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως η γέφυρα έπεσε τόσο εξαιτίας των βροχοπτώσεων, όσο και λόγω ελλιπούς συντήρησης.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι κάτω από αυτήν, υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης, ξεπερνάει τα 150.000 βολτ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά μετά το ατύχημα.

Πρόκειται για μία βιομηχανική περιοχή, ενώ εκείνη την ώρα δεν περνούσε κάποιος πεζός ή όχημα, και έτσι αποφεύχθηκε δεύτερο ατύχημα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωτιά στον Ταύρο: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά