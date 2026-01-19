Ταΰγετος: «Έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο» - Βίντεο από τη στιγμή της διάσωσης των ορειβατών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών που εγκλωβίστηκαν στον Ταΰγετο.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο, στο οποίο μέλη της οκταμελούς ομάδας γλίστρησαν σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά τέσσερα άτομα.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που δεν επέτρεψαν την προσέγγιση ελικοπτέρου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τους τραυματίες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, στη θέση «Πόρτες», κοντά στην κορυφή «Πυραμίδα», και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

«Οι Πόρτες είναι ένα σημείο στον Ταΰγετο, λίγο πριν πάρεις την ανηφόρα για την κορυφή του Ταϋγέτου, τον προφήτη Ηλία. Ουσιαστικά βρίσκεται περίπου στα 20 λεπτά σε κανονικές συνθήκες για τους ορειβάτες, πριν φτάσουν στην κορυφή», ανέφερε ο Bερούτης Θεόδωρος αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας.

Στη συνέχεια, οι τραυματισμένοι ορειβάτες μεταφέρθηκαν με φορεία σε προσβάσιμο σημείο, στο καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης, όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιποι τέσσερις ορειβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια του ατυχήματος αποδίδονται στην ολισθηρότητα του εδάφους και στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο βουνό.

«Τα παιδιά, που τραυματίστηκαν ήταν χωρισμένα σε 3 σχοινοσυντροφιές, μία από τις σχοινοσυντροφιές γλίστρησε όπως την είδαν οι άλλοι από κάτω, οι άλλες σχοινοσυντροφιές που ανέβαιναν, και γλίστρησαν προς τα κάτω, με αποτέλεσμα ο ένας να πέσει πάνω στον άλλον. Σε αυτό το στάδιο, τραυματίστηκαν 3 άτομα στα πόδια με στραμπουλήγματα και 1 λιγότερο, που περπατάει υποβασταζόμενο», ανέφερε για το πώς συνέβη το ατύχημα η γενική γραμματέας Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής.