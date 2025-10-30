Ταξί: 48ώρη απεργία κήρυξε ο ΣΑΤΑ - Πότε θα πραγματοποιηθεί

Σε 48ώρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν τα ταξί, εκτελώντας την ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Σεπτεμβρίου και έπειτα από τη χθεσινή (29/10) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών.

Τα ταξί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα απεργήσουν στις 5 και στις 6 Νοεμβρίου 2025, με τους επαγγελματίες οδηγούς να ζητούν, μεταξύ άλλων, ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίες.

Επίσης, οι οδηγοί ταξί διεκδικούν «ηλεκτροκίνηση: άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035».

Ταξί: Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για την απεργία

Σε σκληρή ανακοίνωσή του, ο ΣΑΤΑ καταγγέλλει ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό την πολιτική ευθύνη του Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, εφαρμόζει πολιτικές που πλήττουν βαρύτατα τον κλάδο των ταξί».

«Οι πολιτικές αυτές αγνοούν τις ανάγκες και τα αιτήματα των επαγγελματιών οδηγών και ιδιοκτητών, οδηγώντας σε αποδιοργάνωση της αγοράς και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών», αναφέρει το συνδικάτο, προσθέτοντας ότι «η ανάπτυξη του τουρισμού δεν μπορεί να στηριχθεί σε μέτρα που περιθωριοποιούν τον κλάδο των ταξί».

Ο ΣΑΤΑ κάνει λόγο για “σιωπή και ομερτά” από την κυβέρνηση και την Ομοσπονδία, καλώντας σε πανελλαδική κινητοποίηση και «γενικό ξεσηκωμό».

Ταξί: Τα αιτήματά τους

Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από το 2026 στο 2035.

ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ Β’ 4564).

Φορολογικό: Δίκαιη φορολόγηση βάσει βιβλίων και στοιχείων – αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.

Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων ταξί χωρίς διαχωρισμούς.

Πειρατεία – Πολυεθνικές: Υπεράσπιση του ν. 4530/2018 που ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ ταξί και ενοικιαζόμενων οχημάτων με οδηγό, δημιουργία μητρώου Ε.Ι.Χ., και ελάχιστη χρέωση 150 ευρώ για υπηρεσίες με οδηγό διάρκειας τουλάχιστον τριών ωρών.

