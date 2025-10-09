Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για κύκλωμα εισαγωγής «skunk» μέσω του «Ελ. Βενιζέλος»

Τέσσερα άτομα, μέλη διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που εισήγαγε ακατέργαστη κάνναβη τύπου «skunk» από το εξωτερικό, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τρεις Έλληνες, ηλικίας 27, 35 και 21 ετών, και έναν 19χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι είχαν αναπτύξει ρόλους και διακριτές αρμοδιότητες στη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και ανάλυση προφίλ των υπόπτων.

Ο 27χρονος, που έφτασε αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκε στον χώρο αφίξεων να μεταφέρει σε δύο αποσκευές του 60 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού βάρους 32 κιλών. Το φορτίο προοριζόταν για τους υπόλοιπους συνεργούς του στην Ελλάδα.

Ο 35χρονος φέρεται να είχε αναλάβει την παραλαβή και τη μεταφορά του φορτίου με ταξί, ενώ ο 21χρονος και ο 19χρονος επιτηρούσαν τον χώρο του αεροδρομίου και σχεδίαζαν να ακολουθήσουν το όχημα με δεύτερο αυτοκίνητο, για να εξασφαλίσουν την ομαλή διακίνηση.

Κατά τη σύλληψη, στον 35χρονο βρέθηκαν επιπλέον 2,15 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων αποκάλυψαν 50,3 γραμμάρια κάνναβης, 30 γραμμάρια κοκαΐνης, πλαστή αστυνομική ταυτότητα, πέντε κινητά τηλέφωνα, δύο βαλίτσες και το ποσό των 245 ευρώ.

Κατασχέθηκαν ακόμη ένα ταξί και ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις από τους τέσσερις κατηγορουμένους έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια ή άλλα αδικήματα, ενώ σε έναν εξ αυτών εκκρεμούσαν περιοριστικοί όροι. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.