ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Αθηνών – Λαμίας

Η υπερβολική ταχύτητα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Αθηνών – Λαμίας Facebook Twitter
0

Ένας 42χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (26/9) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με 208 χλμ/ώρα.

Η υπερβολική ταχύτητα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής (Ομάδες Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων). Το όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο 42χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.

Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Road Safety Observatory), η ταχύτητα ευθύνεται περίπου για το 25% των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας, ποσοστό που παραμένει σταθερά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Παράλληλα, η Ελλάδα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες θνησιμότητας από τροχαία στην ΕΕ, με 54 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2023, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 46. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η «κουλτούρα της ταχύτητας» εξακολουθεί να χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος των Ελλήνων οδηγών, ιδιαίτερα στις εθνικές οδούς, καθιστώντας αναγκαία την εντατικοποίηση των ελέγχων αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας οδικής παιδείας.
 

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προς Δήμα: «Εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στον μισθό μας»

Ελλάδα / Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προς Δήμα: «Εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στον μισθό μας»

Σχετικά με τις απολαβές των 120.000 ευρώ ετησίως τονίζουν ότι οι «καθαρές απολαβές μας, φορολογούνται και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ καταβάλλονται από τους χρήστες του εναερίου χώρου και μάλιστα το 90% προέρχεται από ξένες αεροπορικές εταιρείες»
LIFO NEWSROOM
Καιρός: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα / Καιρός: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά - Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά
LIFO NEWSROOM
Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος έλαβε εξιτήριο από το «Λαϊκό» - Σταματά την απεργία πείνας

Ελλάδα / Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος έλαβε εξιτήριο από το «Λαϊκό» - Σταματά την απεργία πείνας

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος συμμετείχε στην κινητοποίηση χωρίς να έχει συγγενική σχέση με τα θύματα, θέλοντας, όπως είχε δηλώσει, να στηρίξει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του
LIFO NEWSROOM
Αυλώνας: Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες βρεφονηπιακού σταθμού μετά από καταγγελίες ότι έλειπε τούφα από τα μαλλιά παιδιού

Ελλάδα / Αυλώνας: Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες βρεφονηπιακού σταθμού μετά από καταγγελίες ότι έλειπε τούφα από τα μαλλιά παιδιού

Η μητέρα κατήγγειλε ότι, παραλαμβάνοντας το παιδί της το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, διαπίστωσε τραυματισμούς στο κεφάλι και στο χείλος του
LIFO NEWSROOM
 
 