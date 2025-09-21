Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο»

Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 23:00, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο».

Κλειστοί για τα οχήματα είναι οι εξής δρόμοι: Αθηνάς (από Ευριπίδου έως Ερμού) μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη, Καραγεώργη Σερβίας σε όλο το μήκος της, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης, ενώ διακόπτεται η κυκλοφορία και στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων (από Σαρρή έως Ερμού), με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη. Επίσης, κλειστή παραμένει η Ερμού, στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς καθ’ όλη τη διάρκεια των μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία.