ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο»

ΠΟΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΟΙ

LifO Newsroom
Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο» Facebook Twitter
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο/ Φωτ.: Eurokinissi
0

Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 23:00, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο».

Κλειστοί για τα οχήματα είναι οι εξής δρόμοι: Αθηνάς (από Ευριπίδου έως Ερμού) μαζί με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη, Καραγεώργη Σερβίας σε όλο το μήκος της, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης, ενώ διακόπτεται η κυκλοφορία και στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων (από Σαρρή έως Ερμού), με τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη. Επίσης, κλειστή παραμένει η Ερμού, στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς καθ’ όλη τη διάρκεια των μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία.

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο» Facebook Twitter
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο/ Φωτ.: Eurokinissi
Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο» Facebook Twitter
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο/ Φωτ.: Eurokinissi
Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο» Facebook Twitter
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο/ Φωτ.: Eurokinissi
Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο» Facebook Twitter
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο/ Φωτ.: Eurokinissi
Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο» Facebook Twitter
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο/ Φωτ.: Eurokinissi
Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο» Facebook Twitter
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο/ Φωτ.: Eurokinissi
Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο» Facebook Twitter
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο/ Φωτ.: Eurokinissi

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλείνει ο «Πολύχρωμος Πλανήτης», ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα

Ελλάδα / Κλείνει ο «Πολύχρωμος Πλανήτης», ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα

Ο διαχειριστής του, Θάνος Βέσσης, ανακοίνωσε το κλείσιμο, «για οικονομικούς και άλλους αντικειμενικούς λόγους» που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας του
LIFO NEWSROOM
 
 