Σύλληψη 29χρονου στη Ζάκυνθο για την ένοπλη επίθεση στον Άγιο Στέφανο – Ισχυρίζεται ότι έχει άλλοθι

Στη Ζάκυνθο συνελήφθη την Κυριακή ένας 29χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 38χρονο στον Άγιο Στέφανο, τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα αναγνώρισε τον άνδρα που τον πυροβόλησε, κατονομάζοντάς τον στις αρχές ως τον νυν σύντροφο της πρώην του, γεγονός που φαίνεται να δίνει προσωπικό χαρακτήρα στην επίθεση. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τώρα πώς ο φερόμενος δράστης έφτασε και αποχώρησε από το σημείο, καθώς και αν είχε συνεργούς.

Ο 29χρονος, ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως εργαζόταν εκείνη την ημέρα σε κουζίνα εστιατορίου στο νησί και διαθέτει μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν το άλλοθί του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 06:30 το πρωί της Τρίτης, όταν ο 38χρονος κινούνταν πεζός και δέχθηκε πυροβολισμούς από κοντινή απόσταση. Ο δράστης στη συνέχεια διέφυγε, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι, ενώ συνεχίζονται οι βαλλιστικές και δακτυλοσκοπικές έρευνες για να ταυτοποιηθούν πλήρως τα ευρήματα και να διαπιστωθεί αν το όπλο έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκληματική ενέργεια.

