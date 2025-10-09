Στην Αλόννησο ο πρίγκιπας του Μονακό, Αλβέρτος

ΕΛΛΑΔΑ
Ο λόγος της επίσκεψής του στην Ελλάδα

Ο πρίγκιπας του Μονακό Αλβέρτος στην Αλόννησο / Φωτογραφία: Skiathoslife.gr
Στην Αλόννησο βρίσκεται από εχθές, ο πρίγκιπας του Μονακό, Αλβέρτος.

Τοπικά μέσα της Σκιάθου δημοσίευσαν φωτογραφίες του πρίγκιπα Αλβέρτου από το νησί, αναφέροντας και τον λόγο της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλβέρτος ταξίδεψε στη χώρα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο AMoS (Alonissos Movies for the Sea) Film Festival, το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου, που είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.
 
Σύμφωνα με το skiathoschannel.gr, το AMoS Film Festival διοργανώνεται από τον Δήμο Αλοννήσου σε συνεργασία με την Αέναο Θάλασσα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλοννήσου, στο Πατητήρι στην Αλόννησο, την καρδιά του μεγαλύτερου θαλάσσιου πάρκου της Ελλάδας.

LIFO NEWSROOM
 
 