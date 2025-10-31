Σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Πειραιά, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από λεωφορείο κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Η 72χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν». Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν τη στιγμή του ατυχήματος η γυναίκα επιβιβαζόταν ή κατέβαινε από το λεωφορείο, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι ότι κατέβαινε.

Σύμφωνα με περιγραφές μαρτύρων, κατά τη διάρκεια της αποβίβασής της, οι τσάντες που κρατούσε φαίνεται πως πιάστηκαν στην πόρτα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της, να πέσει στο οδόστρωμα και να την παρασύρει η πίσω ρόδα του οχήματος.

Η γυναίκα υπέστη ακρωτηριασμό και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν». Τις συνθήκες του ατυχήματος ερευνά η Τροχαία.

Σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά: Η ενημέρωση της ΟΣΥ

Αναφορικά με το συμβάν σε στάση της γραμμής 049 στον Πειραιά και τον τραυματισμό ηλικιωμένης γυναίκας η ΟΣΥ ενημερώνει ότι:

«Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό και διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας».