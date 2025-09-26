ΕΛΛΑΔΑ

Μεσογείων: Τροχαίο μετά από σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ - Καθυστερήσεις στο σημείο

Φωτ. από το τροχαίο στη Μεσογείων / EUROKINISSI
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Μεσογείων, κατά τη σύγκρουση ενός λεωφορείου με ΙΧ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο λόγω του τροχαίου, την τελευταία ώρα σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος και η κυκλοφορία διεξάγεται με προβλήματα.

Η Τροχαία βρίσκεται ήδη εκεί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ωστόσο έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων στο συγκεκριμένο ρεύμα.

 
