Νεκρός 4χρονος σε δυστύχημα στα Χανιά: Πώς συνέβη - Μπροστά στον πατέρα του η φονική παράσυρση

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά όταν 4χρονος παρασύρθηκε από όχημα.

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και αφού έφτασε στο νοσοκομείο, ο 4χρονος κατέληξε, όπως επιβεβαίωσε και ο διοικητής του γενικού νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, στο cretalive.gr.

Χανιά: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 4χρονο

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο, κινήθηκε ξαφνικά προς τα εμπρός σε κατηφορικό σημείο.

Παρά την προσπάθεια του πατέρα να αντιδράσει, το όχημά του παρέσυρε το παιδί, τραυματίζοντάς το σοβαρά στο κεφάλι.

Ο πατέρας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σωθεί καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.