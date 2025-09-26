ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νεκρός 4χρονος σε δυστύχημα στα Χανιά: Πώς συνέβη - Μπροστά στον πατέρα του η φονική παράσυρση

Η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και αφού έφτασε στο νοσοκομείο, το παιδί κατέληξε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χανιά: Νεκρός 4χρονος που παρασύρθηκε από όχημα - Πώς έγινε το δυστύχημα Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά όταν 4χρονος παρασύρθηκε από όχημα.

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και αφού έφτασε στο νοσοκομείο, ο 4χρονος κατέληξε, όπως επιβεβαίωσε και ο διοικητής του γενικού νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, στο cretalive.gr.

Χανιά: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 4χρονο

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο, κινήθηκε ξαφνικά προς τα εμπρός σε κατηφορικό σημείο.

Παρά την προσπάθεια του πατέρα να αντιδράσει, το όχημά του παρέσυρε το παιδί, τραυματίζοντάς το σοβαρά στο κεφάλι.

Ο πατέρας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σωθεί καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα. 

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που το έσωσε τη ζωή

Ελλάδα / Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο το 2023, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της Χειρουργικής Κλινικής
LIFO NEWSROOM
Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Ελλάδα / Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Η Ομάδα χαρακτηρίζει την απόλυση «επικίνδυνο προηγούμενο» που, όπως υποστηρίζει, «νομιμοποιεί τον εργοδοτικό έλεγχο στις ζωές των εργαζομένων εκτός εργασίας»
LIFO NEWSROOM
«Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ελλάδα / «Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ο κωμικός αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά όσων υποκίνησαν την επίθεση μίσους εις βάρος του, ενώ ευχαρίστησε συναδέλφους και καλλιτέχνες για τη δημόσια στήριξή τους
LIFO NEWSROOM
 
 