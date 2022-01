Με περισσότερους ελέγχους κατά της COVID-19 επιστρέφουν στα σχολεία σήμερα μαθητές και εκπαιδευτικοί, στο πρώτο «κουδούνι» της νέας χρονιάς.

Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων προβλέπεται ένα επιπλέον self test, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία self test αυτή την εβδομάδα αντί για δύο.

Επίσης, τα δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

Αναλυτικά, οι τρεις βασικές αλλαγές

Προβλέπεται ένα επιπλέον σελφ τεστ για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Επομένως, την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα διενεργηθούν τρία δωρεάν σελφ τεστ αντί για δύο από τους μαθητές και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Αυτός ο ενισχυμένος έλεγχος θα πρέπει να διενεργηθεί τις τελευταίες 24 ώρες πριν την έναρξη του σχολείου και στοχεύει στον περιορισμό της διασποράς του ιού, δεδομένης μάλιστα της ιδιαίτερης περιόδου των γιορτών με τους αυξημένους συγχρωτισμούς. Την ίδια περίοδο, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προμηθευτούν ένα σελφ τεστ με δική τους δαπάνη, επιπλέον των δύο τακτικών τους ράπιντ τεστ.

Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία σελφ τεστ πλέον θα διενεργούνται όχι μόνο από τους μη εμβολιασμένους μαθητές αλλά επίσης και από τους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς . Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας.

. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από την λογική του «σταυρού», δηλ. των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες.

Τι ισχύει σε περίπτωση κρούσματος

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Εξακολουθεί να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.

Υποχρεωτική η μάσκα εντός κι εκτός

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, όσοι μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν κατάφεραν να προμηθευτούν self test , μπορούν να τα πάρουν το πρωί από το σχολείο.

Ειδικότερα, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν οδηγία να βρίσκονται στα σχολεία από τις 07.00 ώστε να εξασφαλίσουν σελφ τεστ για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, που μπορεί να μην τα έχουν προμηθευτεί.

Οι γονείς θα παίρνουν το τεστ, θα το κάνουν στο παιδί τους -εκτός σχολείου- και μετά το παιδί θα μπαίνει στο σχολείο, εφόσον το τεστ είναι αρνητικό.

Στάση εργασίας από ΟΛΜΕ

Η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «το ΥΠΑΙΘ δεν είχε προετοιμαστεί καθόλου για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων και «θα μπορούσε να δώσει μία μικρή παράταση των διακοπών, όπως συνέστησαν και πολλοί ειδικοί».

Ταυτόχρονα καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 13.30 έξω από το υπουργείο Παιδείας απαιτώντας «τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων». Για τον λόγο αυτό έχει κηρύξει 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (12.00 - 14.00).