Σέρρες: «Σε μένα έχει γίνει επανειλημμένα επιθετική», ανέφερε ο σύζυγος της καθηγήτριας

Νέες πληροφορίες έδωσε ο σύζυγος της καθηγήτριας και διευθύντριας του σχολείου στις Σέρρες που κατηγορείται ότι έκλεισε το στόμα του μαθητή με μονωτική ταινία και στη συνέχεια ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια.

Ο σύζυγός της αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η καθηγήτρια τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, ενώ το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, με δυνατότητα έφεσης. Εις βάρος της έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το υπουργείο Παιδείας.

Τι ανέφερε ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο σύζυγος της καθηγήτριας μιλώντας στο MEGA, «είναι αδύνατη η επικοινωνία. Η γυναίκα μου πάσχει από σοβαρό ψυχικό πρόβλημα. Χρειάζεται ιατρική βοήθεια την οποία αρνείται να δεχθεί».

«Από το 2005 μέχρι το 2022 έπαιρνε τη φαρμακευτική της αγωγή, ήταν μία χαρά, το 2022 τη σταμάτησε και άρχισε η κατηφόρα».

«Η κατάστασή της επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται. Ο προϊστάμενος τα ήξερε τα προβλήματα. Εδώ και τρία χρόνια επιτροπή καθηγητών πήγε στο γραφείο και του ανέφερε τα περιστατικά», ανέφερε ο ίδιος.

«Από το 2022 καθημερινά προβλήματα υπάρχουν, στο σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά. Στη γειτονιά δεν μιλάει με κανέναν. Σκοτώνω το μυαλό μου, δεν μπορώ να βρω τι διαχείριση πρέπει να κάνω. Έχω παραιτηθεί. Δημιουργήθηκαν ξανά τα ίδια προβλήματα από το 2000, τεράστια προβλήματα, με δύο παιδιά μικρά».

Ο σύζυγος δήλωσε ότι «μάζεψα όλες τις δυνάμεις που είχα για να μπορέσω να βοηθήσω, πλέον με έχουν εγκαταλείψει και οι δυνάμεις μου και οι αντοχές μου. Η γυναίκα μου χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια. Σε μένα εδώ έχει γίνει επανειλημμένα επιθετική, πόσους καφέδες μου χει ρίξει στα μούτρα, τι να σας πω τώρα; Έχω παλέψει 4 χρόνια τώρα γύρω από το θέμα, δεν μπορεί να πειστεί. Έχω βάλει κι άλλους, έχω βάλει τον μικρό μου τον γιο να της μιλήσει, συγγενείς τους... Δεν γίνεται. Αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε είναι ο βίαιος εγκλεισμός».